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植樹節要種也要顧！林業專家公布3大危害樹木成長原因
今天植樹節，各地舉辦植樹、贈送樹苗活動，吸引民眾排隊領樹苗栽種；林業試驗所提醒民眾，樹木要種也要顧，樹木健康與養護問題多樣，依據多次現地勘察與各單位通報案件統計結果發現，樹木生長過程最普遍發生的問題，包括樹木遭病蟲危害、生育地不佳及人為傷害等。
其中有很高的比例是人為管理不當，常見的狀況如不當修剪、硬鋪面設置、割草傷害等，林試所希望藉樹木養護制度的建置，規畫未來建立區域樹木醫療網，加強樹木健康管理機制，減低重複性的樹木養護管理問題，促進樹木能健康長大。
林試所中埔研究中心說，樹木成長過程，常歷經不少風險，才能順利長成大樹，為促進樹木健康長大，降低樹木養護管理問題，林試所積極推展健康苗木、樹木風險評估、樹木栽培養護技術加強與制度建立，並建置樹木醫學中心，期望營造樹木生長的友善環境，讓樹木在正確的養護過程順利生長，有效發揮環境保護的功能。
樹木栽種後該如何照顧？工作項目包含樹木栽種時的植穴處理、日後的澆水工作、除草作業、土壤改良、肥料施用、樹木修剪、防風支柱架設與樹木病蟲害防治等，因此，樹木栽種後還有很多後續養護工作，小樹才能順利長成大樹。
為提升樹木醫學及樹木健康管理技術，及協助推動國內樹木保護制度，林試所每年不定期辦理樹木栽培養護研習班、研討會、宣導會或講習課程等系列課程與活動。「樹木栽種要種也要顧」，中埔研究中心強調，唯有良善管理，才能讓樹木在生長過程順利長大，減低不必要生長風險。
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