重病兒咳血北上轉院 男懇求國道駕駛禮讓救護車
廖姓男子昨天在臉書貼文，指出自己孩子先天罹患心臟病，今天早上9時要搭救護車從台大醫院雲林分院出發，轉院到台北榮總醫院治療，希望用路人多多禮讓救護車。
廖男在臉書貼文指出，「9：00從斗六台大出發，有一台救護車一路北上西螺、彰化、台中、苗栗、新竹、桃園往台北交流道，往榮總醫院醫療大樓，希望這段時間在中山高國道一號的朋友，多多禮讓救護車」。
廖男指出，這則貼文只是希望讓孩子能平安順利到達台北榮總，因為擔心會塞車，希望沿路用路人能諒解，自己事前同時已與國道警察聯繫，警方也說樂意幫忙，若有塞車情況可隨時打電話聯絡，並派員協助。
台大醫院雲林分院醫師林杏佳表示，這名15歲病患先天罹患心臟病，自幼在台北榮民總醫院治療，但因病患9日在校發生咳血，家屬先將病患緊急送到台大雲林分院，由醫師先以人工呼吸器維持生命。
由於病患長期在台北榮總治療，在醫師安排下，將轉回台北榮總；醫院今天隨車派一名護理人員陪同，隨時注意病患的情況。
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