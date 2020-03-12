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響應植樹節 台管處推動多樣化濱海植物園
3月12日植樹節，台江國家公園管理處今天，由處長謝偉松帶領同仁栽植原生植物，並以今天為起點，逐步推動台江學園為多樣化濱海植物園。
響應今天植樹節，由台南大學教授謝宗欣提供老虎心、紅海欖等原生稀有植物苗木，並由謝偉松處長帶領台管處工栽植於台江學園，3月14日更邀請志工夥伴，一起參與台江學園外來入侵植物移除暨原生植物綠化工作假期。
台江學園係台管處為因應國家公園經營管理與遊客服務等需求，在四草大道與鹽水溪間海濱地帶，建置行政暨遊客中心，不僅成為環境優美的臺南市建築新地標，更肩負著保育研究、環境教育、生態旅遊、人文學習、產業加值發展等多重任務。
為使台江學園充分發揮濕地型國家公園特色，並成為南台灣最重要的海濱生態教育場域，台管處2020年度委託中興大學教授邱清安團隊執行原生植物綠化應用示範計畫，透過植栽篩選、原生植物種原採集、苗木培育，並配合適宜季節實施多樣化植物種類複層栽植，同時針對當地珍稀原生植物進行保育與移地復育試驗，逐步營造出兼具地方特色與代表性的海濱植物園區。
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