快訊

WHO：新冠肺炎進入「全球大流行」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兒童節防疫禮物夯 童趣受歡迎

聯合報 / 記者鄭惠仁魯永明李承穎李京昇徐如宜／連線報導
左營文府國小兒童節禮物是1人1瓶酒精，讓學生落實防疫。 圖／文府國小提供
左營文府國小兒童節禮物是1人1瓶酒精，讓學生落實防疫。 圖／文府國小提供

兒童節快到了，以往兒童節都會辦園遊會，也都因防疫取消，讓兒童好悶，南部地區各校送給小朋友的禮物有的是口罩，卻送黑色口罩，家長認為為何不送卡通圖案口罩，還有送防疫用額溫檢測卡。高雄有送乾洗手液。腦筋動得快的校長說，兒童期待具有童趣的禮物，會送孩子喜歡的桌遊，還有校長把園遊會改成闖關送特色小吃。

台南市忠義國小開學後就先送學生每人1片額溫檢測卡，讓學生午休後量體溫，若體溫有異常，再以耳溫槍量測。新南、鎮海、喜樹國小也送雙重禮物，這星期已送出口罩套，師生、志工每人2個。鎮海國小校長凃榮祥表示，除送口罩套，還有抗熱小電風扇，讓學生健康、快樂上學。喜樹國小除送口罩套，還有手巾。

台南進學國小送甜甜圈，公園、顯宮等國小送T恤，德高國小送書袋，崇學國小讓學生挑選合作社販售的物品，崇明國小送禮券。公園國小送老師設計的布製水壺套，還有錢包用途。

高雄市左營區文府國小今年兒童節禮物呼應防疫，家長會與校方討論後，決定送給學生及教職員每人一瓶乾洗手用消毒酒精，成本約30元。

雲林縣府教育處統計，縣內國小學童齲齒率過5成，因此今年兒童節前夕，將準備牙膏、牙刷組盒贈給國小、公私立幼園小朋友，預計發贈5萬份。

斗六市公所將在兒童節前一周，發贈熊造型玻璃瓶給43間公私立幼兒園及小學。 圖／斗六市公所提供
斗六市公所將在兒童節前一周，發贈熊造型玻璃瓶給43間公私立幼兒園及小學。 圖／斗六市公所提供

嘉義縣布袋鎮過溝國小校長陳淑惠說，兒童對屬於自己的節慶，期待的禮物不是口罩，因為防疫期，口罩他們都有了，他們期待童趣禮物，她會送現在最受小朋友喜歡的桌遊，當兒童節的禮物。雲林縣部分學校送牙膏牙刷組。

嘉義市民族國小校長查顯良說，今年兒童節配合市府防疫政策，希望讓孩子到戶外動一動，上課改成玩闖關活動，通關後就送特色小吃，例如狀元糕等獎品。

嘉義市長黃敏惠兒童節當天，將送「我在你身邊」、「許願樹」等書給模範兒童 ，都饒富教育意涵。

口罩 兒童節 嘉義

延伸閱讀

駐印尼代表處分享口罩政策 印媒：值得效法台灣

口罩網購2.0上路 民眾盼省物流費

網購口罩運費7元 行政院：含兩段運費不扒兩層皮

口罩地圖不精準 1.0版為德不卒

相關新聞

黃偉哲：不讓大陸返台生被貼標籤

新冠病毒疫情持續升溫，台南市長黃偉哲昨天到開元國小了解廚房防疫與午餐製備情形，對於已有滯留大陸的學生回國，他指示教育局要讓學習不中斷，趕上進度，並且要維護這些學生的權益，避免被貼標籤，能和同學和諧相處，學習順利。

水情不佳 防疫勤洗手仍要節水

開春以來南部降雨情況不佳，但因新冠疫情嚴峻，民眾防疫勤洗手，水公司統計顯示，1到2月全台每人每天用水量，較往年多出3公升。南區水資源局表示，南化水庫蓄水量為啟用27年來排名倒數第3，呼籲大家節約用水。

兒童節防疫禮物夯 童趣受歡迎

兒童節快到了，以往兒童節都會辦園遊會，也都因防疫取消，讓兒童好悶，南部地區各校送給小朋友的禮物有的是口罩，卻送黑色口罩，家長認為為何不送卡通圖案口罩，還有送防疫用額溫檢測卡。高雄有送乾洗手液。腦筋動得快的校長說，兒童期待具有童趣的禮物，會送孩子喜歡的桌遊，還有校長把園遊會改成闖關送特色小吃。

公部門未配口罩 裝塑膠布自救

新冠肺炎疫情延燒，口罩實名制2.0今天上路，但公部門第一線接觸民眾的戶政、稅務及鄉鎮市公所櫃檯人員，都未配發口罩，只好拿健保卡到藥局排隊購買口罩，希望中央能夠配發口罩。縣府衛生局說，目前口罩配發以與防疫相關的八大類人員為對象，會向中央反映。

永康精忠二村 將建110戶社宅

台南市永康區精忠二村都更案招商成功，昨天由台南市政府與聯上實業進行眷改土地活化利用案簽約儀式，未來將有約110戶社會住宅，台南市長黃偉哲表示，結合民間資源促進地方發展，市庫可節省約10億元的公帑支出，可共創多贏效益，落實居住正義。

農田有鱷魚 自稱飼主想領回遭拒

雲林縣斗六市江厝里義消廖國志前天捕獲一條鱷魚，有名自稱飼主的曾姓男子，昨在臉書「斗六人文社交圈」說，他是這隻鱷魚的主人，盼能認領失蹤7個多月的鱷魚，但廖姓義消認為無法確認曾男是飼主，拒絕讓其領回。

嘉市無人機管理傳採正面表列 玩家盼放飛

無人機管理新制3月31上路，嘉義市傳出採正面表列，全市禁飛，無人機玩家憂心衝擊觀光，環保、教育和搜救等各類活動，希望市府採取負面表列，除禁飛區外，其他區域開放，市府交通處長鄭君健說，目前還未正式公告，會蒐集各方玩家意見後，做為政策參考依據。

專打無人機！這把槍可在2000米內干擾它立即降落

無人機管理新制本月31日上路，嘉義市傳出採正面表列、全市禁飛，無人機玩家憂心衝擊觀光，環保、教育和搜救等各類活動；嘉義市...

新冠肺炎醫護辛苦了！嘉大送千份茶葉蛋及鮮奶優格慰勞

嘉義大學員生消費合作社於昨天與今天，由農學院長兼合作社理事主席林翰謙，率領理監事團隊等6人，贈送嘉義基督教醫院與天主教聖...

消失的生活記憶 新港舊市場因危樓問題拆除

嘉義縣新港鄉公有零售市場，俗稱新港舊市場，日前因建築安全結構問題已完全拆除，新港小鎮醫師陳錦煌今天上午於臉書發文懷念這座...

椬梧滯洪池繞圈賽6月7日開跑 今天起受理報名

雲林縣口湖慢跑協會預計在今年6月7日舉辦椬梧滯洪池繞圈賽，今天起開始受理報名，口湖鄉長林哲凌邀大家一起來訪口湖，欣賞有雲...

大轉折！台南將軍木棉胡蘿蔔系列活動周六如期登場

台南市政府將軍區公所原預定本周六舉辦舉辦「將軍區紅蘿蔔木棉爭鮮搶豔同樂會」，一度因當前新冠肺炎疫情喊卡，不過因遊客反應熱...

熱門新聞

基隆23日起7戶所整併為3個 市府：網路化不一定要臨櫃

嘉義市建國二村土地 未來規畫百貨、電影城

竹市明起率先實名制配售市場攤商口罩 每人最多6片

台南賞花熱點情報 五彩繽紛花海接力登場 一路美到4月

年輕廚師精英賽冠軍料理海味燉飯 基隆義式餐廳吃得到

生人迴避！台中深夜11點跨三轄區「送肉粽」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。