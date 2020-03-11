兒童節防疫禮物夯 童趣受歡迎

兒童節快到了，以往兒童節都會辦園遊會，也都因防疫取消，讓兒童好悶，南部地區各校送給小朋友的禮物有的是口罩，卻送黑色口罩，家長認為為何不送卡通圖案口罩，還有送防疫用額溫檢測卡。高雄有送乾洗手液。腦筋動得快的校長說，兒童期待具有童趣的禮物，會送孩子喜歡的桌遊，還有校長把園遊會改成闖關送特色小吃。

台南市忠義國小開學後就先送學生每人1片額溫檢測卡，讓學生午休後量體溫，若體溫有異常，再以耳溫槍量測。新南、鎮海、喜樹國小也送雙重禮物，這星期已送出口罩套，師生、志工每人2個。鎮海國小校長凃榮祥表示，除送口罩套，還有抗熱小電風扇，讓學生健康、快樂上學。喜樹國小除送口罩套，還有手巾。

台南進學國小送甜甜圈，公園、顯宮等國小送T恤，德高國小送書袋，崇學國小讓學生挑選合作社販售的物品，崇明國小送禮券。公園國小送老師設計的布製水壺套，還有錢包用途。

高雄市左營區文府國小今年兒童節禮物呼應防疫，家長會與校方討論後，決定送給學生及教職員每人一瓶乾洗手用消毒酒精，成本約30元。

雲林縣府教育處統計，縣內國小學童齲齒率過5成，因此今年兒童節前夕，將準備牙膏、牙刷組盒贈給國小、公私立幼園小朋友，預計發贈5萬份。

斗六市公所將在兒童節前一周，發贈熊造型玻璃瓶給43間公私立幼兒園及小學。 圖／斗六市公所提供

嘉義縣布袋鎮過溝國小校長陳淑惠說，兒童對屬於自己的節慶，期待的禮物不是口罩，因為防疫期，口罩他們都有了，他們期待童趣禮物，她會送現在最受小朋友喜歡的桌遊，當兒童節的禮物。雲林縣部分學校送牙膏牙刷組。

嘉義市民族國小校長查顯良說，今年兒童節配合市府防疫政策，希望讓孩子到戶外動一動，上課改成玩闖關活動，通關後就送特色小吃，例如狀元糕等獎品。

嘉義市長黃敏惠兒童節當天，將送「我在你身邊」、「許願樹」等書給模範兒童 ，都饒富教育意涵。