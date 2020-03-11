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專打無人機！這把槍可在2000米內干擾它立即降落

聯合報 / 記者卜敏正/嘉義市即時報導
各縣市警局去年都引進無人機「干擾槍」，可對2000公尺距離內的無人機發射干擾波，讓無人機與遙控方失去控制、降落。記者卜敏正／攝影
各縣市警局去年都引進無人機「干擾槍」，可對2000公尺距離內的無人機發射干擾波，讓無人機與遙控方失去控制、降落。記者卜敏正／攝影

無人機管理新制本月31日上路，嘉義市傳出採正面表列、全市禁飛，無人機玩家憂心衝擊觀光，環保、教育和搜救等各類活動；嘉義市警局過去因應維安需求，引進一把「干擾槍」，無人機未來若違法在禁飛區出現，必要時可用槍干擾、讓無人機降落。

嘉義市警局表示，去年選舉期間為維護總統候選人安全，各縣市警局都引進無人機「干擾槍」，「干擾槍」可對2000公尺距離內的無人機發射干擾波，讓無人機與遙控方失去控制。

警方說明，許多人都謠傳「無人空拍機亂飛，會被打下來」，事實上這是錯誤說法，因為無人機失去控制後不會立即墜落，會依機內原設定程式降落，或飛回原起飛點，直接墜落將危及地面群眾安全，警方不可能「打下它」。

嘉義市議長莊豐安、議員蔡文旭，今天邀集十多名無人機玩家開記者會，嘉義市交通局長鄭君健、市府觀光新聞處長張婉芬都列席，聽取玩家心聲，玩家也將無人機升起，感嘆「未來可能無法飛了」。

無人機玩家柯發壽說，嘉義市觀光將受衝擊，例如最近很夯的黃金風鈴木，若沒有空拍機，如何呈現1.2公里長風鈴木美景？另嘉義縣市農田多，無人機可檢舉燃燒廢棄物，或是河川汙染，若不及時蒐證，違規者早已逃跑；未來採全面禁飛，14天前就要申請，根本來不及。

蔡文旭說，若禁飛後，私自飛行罰款很重，全面衝擊各項產業，像是農民也無法用植保機噴灑農藥，建議市府採負面表列，除了禁飛區外，其餘都開放，從善如流；莊豐安說，市府規範好高度和規圍，讓民眾拍攝美景，行銷嘉義市，應盡速在3月31日前完成規畫。

鄭君健說，嘉義市西區靠近水上機場，多已是禁航區，大家關心東區狀況，民航局曾建議全國正面表列，但本月6日卻說，希望全國採負面表列，政策變動，市府已行文民航局希望有統一做法，也將綜合玩家意見再做回覆。

嘉義 空拍機 風鈴木

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