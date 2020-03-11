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新冠肺炎醫護辛苦了！嘉大送千份茶葉蛋及鮮奶優格慰勞
嘉義大學員生消費合作社於昨天與今天，由農學院長兼合作社理事主席林翰謙，率領理監事團隊等6人，贈送嘉義基督教醫院與天主教聖馬爾定醫院，手工茶葉蛋及濃純鮮奶優格，向第一線醫護人員致敬，感謝醫護人員因應新冠病毒肆虐、堅守崗位，守護民眾健康。
林翰謙表示，這次送給每位醫護人員「手工滷製茶葉蛋」，增強蛋白質提升防護免疫力，以及嘉大動物試驗場自製「鮮奶優格」可鞏固腸胃健康，增加體內好菌，營養安全又衛生，感謝醫護人員全力付出及無私奉獻。
嘉大合作社手工茶葉蛋係採用生命科學院食品科學系師生研製不含防腐劑、純豆麥釀造的嘉大醬油手工滷製；嘉大鮮乳優格則以動物試驗場自產低溫儲藏生乳為原料，製作過程不添加人工香料、動物性凝膠、不含防腐劑，定溫發酵而成，為凝狀而非一般市售液態狀，酸甜滋味絕佳。
嘉義基督教醫院院長室特助周恬弘，感謝嘉大對醫護人員的支持與呵護，並強調守護民眾健康是醫護人員應盡之責；
聖馬爾定醫院急診室主任陳鴻文，也感謝嘉大溫馨送暖，並表示能品嚐嘉大特製產品，讓醫護人員活力滿滿，希望民眾平日飲食要均衡，做好適當休息與運動，有效提升個人免疫力。
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