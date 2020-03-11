開拓水源 台南市府水利局：再生水挹注工業用水

台南市政府水利局與中央合作，全市陸續興建永康、安平、仁德水資源回收中心，預計明年底完成的永康廠，每天可提供8000噸再生水，112 年底將增加至約1萬5千噸，挹注工業用水需求。

台南市政府水利局說，目前大台南每日包括民生(18%)、工業(19%)、農業(63%)，平均總用水量約90萬噸，其中，工業用水，水利局規劃在永康、安平、仁德規劃三座水資源回收中心，預計明年底完工的永康廠，每天可供應8千噸工業用再生水，到112年底可增加至1萬5千噸。

而安平廠本月辦理招標，預計民國111年每天供應1萬噸工業用再生水，到113年可增加至3萬 7500噸。仁德廠仍規劃中，預計民國113年完工時每天供應6千噸，114年增加約1萬噸。南科管理局在園區也會興建另座水資源回收中心，完工後每天可供應2萬噸再生水。

水利局說，上述再生水主要因應南科未來發展工業用水需求；估計至民國115年，南科每天用水量約32.5萬噸，屆時包括各再生水及原有民生用水，約可調度約45. 8萬噸，供水應無虞。