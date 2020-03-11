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消失的生活記憶 新港舊市場因危樓問題拆除
嘉義縣新港鄉公有零售市場，俗稱新港舊市場，日前因建築安全結構問題已完全拆除，新港小鎮醫師陳錦煌今天上午於臉書發文懷念這座新港人心中的生活記憶點，陳錦煌表示，新港舊市場雖不是歷史建築，但卻是新港人從小到大很重要的一部分。
新港文教基金會執行長徐家瑋表示，新港舊市場年代可追溯至1958年，市場內的店舖包羅萬象，有小書店、餐飲小吃攤、電動店等，從出生到死亡都能在這裡解決需求，但隨著生活環境改變，雖2012年曾重新整修過一次，但後來店家還是逐漸搬走，僅剩幾家零星店面。
新港鄉公所建設課長賴青建表示，公所2018年曾為新港舊市場進行結構安全鑑定，發現已有危樓疑慮且無保留價值，考量民眾的公共安全，去年通知剩下的6家承租人合約只到2019年底，並在現場張貼拆除通知。
賴青建說，安全起見公所於3月4日拆除舊市場，昨天已拆除主結構，目前還沒有未來建設規畫，只先將原址劃進都更區，建議民眾不要靠近施工現場，以免發生危險。
嘉義縣議員陳文忠表示，過去他曾提案公所將舊市場改建為2層樓建築，一樓可做嘉義縣特色農產品銷售、二樓則因為新港奉天宮每年都會迎接來自全球香客，建議設置新港宗教文物及藝術家作品典藏館，但最後如何規畫，還要看公所安排。
徐家瑋表示，舊市場有一家「人文書局」曾是新港地區年代最久的書店，陪伴新港人從學生到出社會的各個階段，可惜因舊市場拆除選擇收店，只存在新港文教基金會特刊及在地民眾心中。
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