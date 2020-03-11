推廣有成 官田躍升台南有機農業最大聚落

台南官田區有機農業栽種面積持續增加，目前已達130公頃，成為全市最大有機聚落。其中，台糖公司面積最大，扮演關鍵角色。

台南市政府農業局指出，全市有機農業面積約654公頃，官田區130公頃，約佔總面積的20%。以台糖公司種植有機甘蔗71公頃及有機蔬果6公頃為最多。除大規模有機甘蔗生產外，以栽培短期葉菜類、瓜果類、水稻、水果，主要通路為直銷有機商店、學童午餐及團膳等，參與農場(公司)簡介如下：

1、陳田農作

農場主人陳泰安原為秧苗場農二代，因為努力堅持讓孩子們吃到自己種的米、蔬菜、水果等安心食材，而投身有機農業行列。農場也常常不定期舉辦生態體驗、食農教育等活動。

2、時生永續農場

場長李惟裕為「巨農有機農場」創辦人之一，於2009年以有機農業的專才榮獲全國十大神農獎，並擔任農委會友善環境耕作推廣團體審認審查委員。「周年生產、穩定供貨」為維持通路最大優勢，現有溫網室設施達2公頃，可周年輪作生產。農場規模約7.6公頃，綠帶植有近2000株常綠樹木，常常不定時邀請公益團體舉辦露天音樂會及體驗各項食農教育。

3、友善大地社會企業股份有限公司

2011年由一群有機小農-水菱、溫家、樂田、尋秘桑田、惠生泉、嘉南7家有機農場共同成立了「友善大地」，用友善環境農耕方式推廣有機生活，經由聯合採購、共同集銷，主要供應學童、企業團膳、餐廳。