黃花風鈴木花期結束 遊客：防疫悶久走出來心情愉快
嘉義縣跨越太保市、六腳鄉及新港鄉的朴子溪防汛道路，兩旁栽種延綿1公里黃花風鈴木，今年盛開炸裂，形成黃色風暴，為期2周賞花期昨天落幕，樹上大多只見稀稀落落黃花，但今天非假日，仍吸引各地遊客前來賞花，遊客說「防疫期間悶久了，走出來看看花，心情就很愉快！」
黃花風鈴木花期碰上降雨，黃花紛紛掉落，縣府文化觀光局昨天臉書宣告，「讓我們揮手跟黃花風鈴木說，下次見！」雖花期結束，但朴子溪防汛道路花道，遊客不散，攤販也不撤，堤岸道路停放遊客轎車。
來自台中多名女遊客說，「防疫期大家在家悶久了，能夠走出來，跟對的人一齊玩，心情愉快，是否開滿花不重要」；屏東遊客說，「看到樹上黃花稀疏，與網傳滿開花照片差很大，雖期待落空，但開車出來，看到花就很棒」；台北遊客說，「老遠開車來此賞花，看到黃花大多掉落，感到失望，但此時能夠出來走走，感覺很不錯」。
當地居民說，相隔5年，朴子溪防汛道路黃花風鈴木再度滿開，明年是否能夠再度形成黃色風暴， 得要看老天爺臉色了；部分議員、遊客指稱，賞花期吸引大批攤販及遊客人潮，不見公部門事前妥善規畫交管，造成雜亂，失去行銷在地農特產，以及旅遊食宿消費時機，很可惜；對此，縣府說，未來花期會結合市集規畫。
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