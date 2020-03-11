黃花風鈴木花期結束 遊客：防疫悶久走出來心情愉快

嘉義縣跨越太保市、六腳鄉及新港鄉的朴子溪防汛道路，兩旁栽種延綿1公里黃花風鈴木，今年盛開炸裂，形成黃色風暴，為期2周賞花期昨天落幕，樹上大多只見稀稀落落黃花，但今天非假日，仍吸引各地遊客前來賞花，遊客說「防疫期間悶久了，走出來看看花，心情就很愉快！」

黃花風鈴木花期碰上降雨，黃花紛紛掉落，縣府文化觀光局昨天臉書宣告，「讓我們揮手跟黃花風鈴木說，下次見！」雖花期結束，但朴子溪防汛道路花道，遊客不散，攤販也不撤，堤岸道路停放遊客轎車。

來自台中多名女遊客說，「防疫期大家在家悶久了，能夠走出來，跟對的人一齊玩，心情愉快，是否開滿花不重要」；屏東遊客說，「看到樹上黃花稀疏，與網傳滿開花照片差很大，雖期待落空，但開車出來，看到花就很棒」；台北遊客說，「老遠開車來此賞花，看到黃花大多掉落，感到失望，但此時能夠出來走走，感覺很不錯」。