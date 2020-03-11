新冠疫情宣導多洗手 卻遇南部水情不佳 南水局回應了

新冠疫情延燒，專家宣導多洗手比戴口罩有效，自來水公司資料也顯示今年1、2月每人每天平均用水量增加，宣導防疫之外也要節約用水；經濟部水利署南區水資源局回應說，開春以來南部降雨情況不佳，南化水庫蓄水量為啟用27年來排名倒數第3，防疫重要只要不浪費還是可多洗手。

南區水資源局副局長鄒漢貴表示，日前降雨只能算鋒面通過，和以往傳統春雨（梅雨）綿綿不同，水庫入水量不多，但還稍有幫助，嘉南平原春耕及雜作灌溉可減少供灌， 高屏溪流量從8.4CMS（立方公尺/秒）回升至12.7CMS，高雄每日仍支援台南10萬立方公尺自來水，有助減緩水情壓力，目前啟動區域水資源調度，高雄、台南、嘉義互相支援，目標是在6月底前穩定供水。

鄒漢貴說，台南地區民生工業及農業用水，每日需求是97萬立方公尺，供應民生用水為主的南化水庫，蓄水率持續下降到今天只剩3517萬立方公尺，有效蓄水率是38.46％，主要因莫拉克風災淤積達3分之一，加上今年集水區降 雨情況不佳，造成水庫水位是啟用27年來同期倒數第三。

曾文烏山頭水庫今年水情相對穩定，目前有效蓄水量是2億1559萬立方公尺，加上8日鋒面通過，一場即時雨，讓春季雜作不必再灌溉，一期稻作春耕也可以省下不少農業用水，目標是5月底前可以再維持1個月使用量，換言之最壞打算是即使不下雨，仍可穩定供水到今年6月底 。

鄒漢貴指出，今年開春以來，氣候偏乾，上個月中旬人工增雨，效果也不如預期，集水區的降雨少前天雖有降雨，但南化水庫上游累積雨量僅10毫米，曾文水庫累積雨量12.6毫米，高屏溪累積雨量11毫米，對水庫進帳幾無助益。