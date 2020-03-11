椬梧滯洪池繞圈賽6月7日開跑 今天起受理報名
雲林縣口湖慢跑協會預計在今年6月7日舉辦椬梧滯洪池繞圈賽，今天起開始受理報名，口湖鄉長林哲凌邀大家一起來訪口湖，欣賞有雲林小日月潭之稱的椬梧滯洪池，並體驗農漁村特色和美食。
林哲凌說，椬梧滯洪池原本是海水倒灌區，但意外成為遼闊的濕地景觀池，樹林與溼地更孕育了豐富生態，讓許多攝影愛好者前來拍照，也是當地民眾遊憩休息的景點。
他說，慢跑協會今年提出舉辦繞圈賽構想，希望號召全國各地愛好跑步民眾，來口湖體驗海口之美，公所也會竭盡全力做好防疫措施，並與主辦單位研擬應變。
口湖慢跑協會表示，繞圈賽報名自今天起至4月15日，一律採網路報名，椬梧滯洪池每圈距離3.375公里，賽事分3小時體驗組、6小時極限組、8小時挑戰組，歡迎民眾報名。
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