椬梧滯洪池繞圈賽6月7日開跑 今天起受理報名

雲林縣口湖慢跑協會預計在今年6月7日舉辦椬梧滯洪池繞圈賽，今天起開始受理報名，口湖鄉長林哲凌邀大家一起來訪口湖，欣賞有雲林小日月潭之稱的椬梧滯洪池，並體驗農漁村特色和美食。

林哲凌說，椬梧滯洪池原本是海水倒灌區，但意外成為遼闊的濕地景觀池，樹林與溼地更孕育了豐富生態，讓許多攝影愛好者前來拍照，也是當地民眾遊憩休息的景點。

他說，慢跑協會今年提出舉辦繞圈賽構想，希望號召全國各地愛好跑步民眾，來口湖體驗海口之美，公所也會竭盡全力做好防疫措施，並與主辦單位研擬應變。