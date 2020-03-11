大轉折！台南將軍木棉胡蘿蔔系列活動周六如期登場

台南市政府將軍區公所原預定本周六舉辦舉辦「將軍區紅蘿蔔木棉爭鮮搶豔同樂會」，一度因當前新冠肺炎疫情喊卡，不過因遊客反應熱烈，經公所重新深入評估，決定如期登場，邀請遊客做好自身的防疫來參與。

將軍區長洪聰發指出，此次活動首度結合木棉花與紅蘿蔔，讓遊客可以同時體驗拔紅蘿蔔樂趣及在苓子寮木棉道下野餐賞花。

結果，活動一上網公告，立即秒殺額滿。原先擔心參與活動人數太多，恐不利疫情，將軍區公所上周臨時決定取消活動；不過民眾持續爭取，經區公所再次評估，認為活動地點在戶外非密閉空間，應不受疫情影響，決定如期舉辦。

公所說，將軍區除有紅蘿蔔外，轄區內有7條木棉道，木棉每年2、３月開花，將軍區苓子寮北環道、南1線、南21線、南20線、南24線、南27線等種植大量木棉，花開時節，火紅滿枝頭，美不勝收，吸引許多遊客造訪。活動詳情請洽將軍區公所網址https://jiangjun.tainan.gov.tw//News_Content.aspx?n=7271&sms=10987&s=7648865。

市長黃偉哲表示，誠摯邀請全國民眾一同來台南將軍野餐賞花，指示相關單位做好疫情防範措施，別壞了民眾賞花遊興；同時鼓勵民眾，做好自身的防疫，可多到戶外走走。