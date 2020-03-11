台灣蘭展化身古生物花園 與暴龍跨越6500萬年相遇了

正逢春暖花開時節，原定3月在台南後壁蘭花生技園區登場的「2020台灣國際蘭展」，卻因新冠肺炎疫情未能如期開展，為讓民眾仍有機會觀賞到臺灣蘭花之美，台南市11處文化空間「遍地開花」，繽紛盛開的蘭花進駐左鎮化石園區，化身為「古生物的花園」，期待為遊客帶來一場典雅燦爛的視覺盛宴。

左鎮化石園區表示，蘭科植物起源的直接證據最早可追溯到約1500至2000萬年前的中新世(Miocene)時期，有一種目前已滅絕的無刺蜜蜂Proplebeia dominicana，困在琥珀中的身軀翅膀上帶有蘭花花粉。當代基因定序則指出，蘭花最早可能於白堊紀晚期(Late Cretaceous)約7600至8400萬年前便出現。由於恐龍約滅絕於6500萬年前，因此可以說，或許有些恐龍也曾跟蘭花的祖先相見歡喔！

為讓蘭花清麗高貴的特質完全發揮，左鎮化石園區邀請策展人李嘉偉及其團隊規畫設計花藝，以「古生物的花園」為主題，設計「花田裡迷鹿」、「跨越6500萬年的再會」、「一顆開花的樹」三個主要展示區域。走進化石園區大廳，第一眼便可看見陣仗龐大的蘭花花海矗立於前。在採光極佳的空間下，少了人工光源的干擾，蘭花得以呈現出最真實、自然的顏色，為園區裝點上典雅柔美的氣息，更為「化石」增添了一抹生氣。

為配合蘭花布展，園區特地以大廳梅花鹿與暴龍玩偶為場景主角，創造生動活潑的花藝主題，園區內的小蘭展「古生物的花園」，藉由梅花鹿迷失在花田之中，以及暴龍自白堊紀後再次與蘭花重逢的畫面，透過蘭花迷幻又炫爛的幸福感，營造出一幅自然躍動、祥和優雅的生活景象。