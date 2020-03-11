聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲林斗六昨捕獲一條鱷魚 男子自稱飼主盼領回但遭拒
雲林縣斗六市江厝里昨天捕獲一條鱷魚，有名自稱飼主的曾姓男子，在臉書「斗六人文社交圈」盼能找回失蹤7個多月的鱷魚，引發網友熱烈討論。
斗六市民代表會主席胡克勤、江厝里長沈永清，昨天獲報在江厝里新厝仔土地公廟前的農田，有條一公尺長的鱷魚在灌溉溝渠中游泳，沈請義消廖國志前往捕捉並將鱷魚關在籠中。
曾男得知消息後，立刻趕往廖姓義消家中，指稱該鱷魚是他所有，並出示和鱷魚的合照，但廖認為無法確認拒絕讓曾男領回，曾說他會再想想辦法領回。
曾說，他的鱷魚是15、16年前友人送養，家人一直把牠當寵物飼養，但去年7、8月因為一場暴雨讓水池堵塞，鱷魚就在水池滿水時溜了出去，直到現在才有消息。
同住江厝里曾姓男子得知跑到廖姓義消家，指稱該隻鱷魚是他的，並拿出飼養期間與鱷魚的合照要領回，廖男以無法確認是其所有拒絕。
曾男說，該隻鱷魚是15、16年前華山友人送養，家人當寵物飼養，兒子平常還會騎機車帶牠兜風，去年7、8月一場大雨水池出水口被樹葉堵住，滿水時鱷魚從門縫溜出去不見。
曾男的po文引發大家討論，網友們留言說，「希望他能找回鱷魚」，但也有不少人質疑「危險動物走失就要報案」、「如果是咬傷人，飼主會出來承認嗎？」。
雲林縣府農業處指出，有接獲通報將先請特生中心、屏東科技大學鑑定是否為保育類，後續再依法查處；雲林縣府動植物防疫所指出，若有飼主讓鱷魚不慎傷人，受害者可提出民事求償，飼主如果任意棄養，也將面臨動物保護法可罰3到15萬元罰款。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言