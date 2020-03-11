雲林斗六昨捕獲一條鱷魚 男子自稱飼主盼領回但遭拒

雲林縣斗六市江厝里昨天捕獲一條鱷魚，有名自稱飼主的曾姓男子，在臉書「斗六人文社交圈」盼能找回失蹤7個多月的鱷魚，引發網友熱烈討論。

斗六市民代表會主席胡克勤、江厝里長沈永清，昨天獲報在江厝里新厝仔土地公廟前的農田，有條一公尺長的鱷魚在灌溉溝渠中游泳，沈請義消廖國志前往捕捉並將鱷魚關在籠中。

曾男得知消息後，立刻趕往廖姓義消家中，指稱該鱷魚是他所有，並出示和鱷魚的合照，但廖認為無法確認拒絕讓曾男領回，曾說他會再想想辦法領回。

曾說，他的鱷魚是15、16年前友人送養，家人一直把牠當寵物飼養，但去年7、8月因為一場暴雨讓水池堵塞，鱷魚就在水池滿水時溜了出去，直到現在才有消息。

同住江厝里曾姓男子得知跑到廖姓義消家，指稱該隻鱷魚是他的，並拿出飼養期間與鱷魚的合照要領回，廖男以無法確認是其所有拒絕。

曾男說，該隻鱷魚是15、16年前華山友人送養，家人當寵物飼養，兒子平常還會騎機車帶牠兜風，去年7、8月一場大雨水池出水口被樹葉堵住，滿水時鱷魚從門縫溜出去不見。

曾男的po文引發大家討論，網友們留言說，「希望他能找回鱷魚」，但也有不少人質疑「危險動物走失就要報案」、「如果是咬傷人，飼主會出來承認嗎？」。