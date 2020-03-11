兒童節禮物流行什麼？ 口罩套還有應付炎夏的小電風扇

兒童節快到了，學校都在討論要送什麼禮物，有的學校已送出口罩套，因為兒童節的活動如園遊會等都要取消，還準備加碼送其他禮物。有的學校是開學後先送防疫用的額溫檢測卡，讓學生午休後自己量體溫，接著再送學生最喜歡的禮物。有的學校已決定雙重送，除了口罩套，還有應付炎夏的小電風扇。

台南市忠義國小手腳最快，開學後就先送學生每人1片額溫檢測卡，讓學生午休後量體溫，若體溫有異常，再以耳溫槍量測。校長劉明道說，額溫檢測卡是防疫考量，兒童節禮物還要考量到學生喜歡，因此還要再送學生喜歡的東西，目前還要看學生喜歡什麼，再做決定。

新南、鎮海、喜樹國小也是送雙重禮物，這星期已發下口罩套，師生、志工每人2個。校長魏萬能說，受新冠肺炎疫情影響，原本要舉辦的園遊會等兒童節活動都取消，因此還要再送禮物，目前還在討論中。還有校長表示，除了送口罩套，還有抗熱的小電風扇，讓學生健康、快樂上學。喜樹國小除送口罩套，還有手巾，校長黃懷慧說，藉此讓小朋友多一層保障，而且更能節省使用口罩，勤洗手後養成擦乾的習慣。