這不是詐騙！安南醫院簡訊提醒病患按時回診領藥

新冠肺炎疫情發燒，台南安南醫院關懷慢性病病人正確用藥，簡訊提醒慢性病連續處方簽病人按時領藥，病人誤以為遇上詐騙，甚至向醫院查證，更有人索性刪除不理。安南醫院心臟內科醫師陳韋廷提醒，慢性病患者勿自行停藥，未能遵從正確用藥對病情的控制不利。

阿珠姨務農逾50年，長期勞動鍛鍊出精實體魄，10年前血壓開始飆升，卻因嫌就醫麻煩，罹病初期藥物吃吃停停。近年來，她因為安南醫院離家近，開始規律就醫服藥，血壓控制穩定，未料近1個月來新冠肺炎疫情延燒，她又在此刻接到安南醫院簡訊，擔心受詐騙，向醫院求證。

安南醫院指出，受新冠肺炎影響，許多民眾選擇減少進出醫院，但慢性病人仍應建議依循醫囑回診、服藥。醫院方面也做好出入管制、消毒與感染管制，來院民眾除了基本的口罩防護外，多洗手更不可少。

院方提醒，以阿珠姨為例，是典型的更年期後高血壓，初期雖控制得不理想，近年來，她準時回診、乖乖吃藥控制血壓，6年多來，病況穩定，生活品質也得以維持。