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這不是詐騙！安南醫院簡訊提醒病患按時回診領藥
新冠肺炎疫情發燒，台南安南醫院關懷慢性病病人正確用藥，簡訊提醒慢性病連續處方簽病人按時領藥，病人誤以為遇上詐騙，甚至向醫院查證，更有人索性刪除不理。安南醫院心臟內科醫師陳韋廷提醒，慢性病患者勿自行停藥，未能遵從正確用藥對病情的控制不利。
阿珠姨務農逾50年，長期勞動鍛鍊出精實體魄，10年前血壓開始飆升，卻因嫌就醫麻煩，罹病初期藥物吃吃停停。近年來，她因為安南醫院離家近，開始規律就醫服藥，血壓控制穩定，未料近1個月來新冠肺炎疫情延燒，她又在此刻接到安南醫院簡訊，擔心受詐騙，向醫院求證。
安南醫院指出，受新冠肺炎影響，許多民眾選擇減少進出醫院，但慢性病人仍應建議依循醫囑回診、服藥。醫院方面也做好出入管制、消毒與感染管制，來院民眾除了基本的口罩防護外，多洗手更不可少。
院方提醒，以阿珠姨為例，是典型的更年期後高血壓，初期雖控制得不理想，近年來，她準時回診、乖乖吃藥控制血壓，6年多來，病況穩定，生活品質也得以維持。
心臟內科醫師陳韋廷建議，一、是了解自己的健康數值，記得抽血檢查，二、遵照醫師指示，按時服用藥物，三、養成定期追蹤的好習慣，血液檢查相關指標必須控制在目標值內，四、與營養師共同協商飲食計畫，遵從飲食原則，限制熱量，維持理想體重，戒煙、避免飲酒過量，五、規律運動，維持每天至少3次，每次至少10分鐘，做到這五大項可有效控制三高。
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