防疫超前部署 南市公布死亡大體處理SOP

國內已有1例新冠肺炎死亡案例，台南市政府今天召開記者會，展示屍袋及大體處理流程。市府官員說，目的是讓市民知道市府將高規格處理相關事宜，請大家不必恐慌。

台南市政府民政局、衛生局今天聯合召開記者會，公布新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）死亡大體的處理流程，遭媒體質疑市府在超前部署上是否「太超前」。市府官員表示，公布流程是要讓市民知道市府將以高規格謹慎處理相關事宜。

台南市殯葬管理所人員說，一旦接獲新冠肺炎確診死亡案例，相關人員全程會穿戴防護衣，以兩層屍袋包裹密封及1000度高溫焚燒30分鐘以上，再委由專業處理廠商撿骨，確診個案遺體是比照狂牛症處理。

台南市政府也發布新聞稿指出，市長黃偉哲已指示依傳染病防治法規定，制訂「台南市因應嚴重特殊傳染性肺炎屍體處理應變措施」。

市府新聞處長蘇恩恩說，新冠肺炎持續升溫，制定SOP標準作業流程以防治疫情擴散，維護台南市醫院、社區、殯葬管理所人員的健康，也對市民安全進行防護。