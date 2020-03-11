防疫超前部署 南市公布死亡大體處理SOP
國內已有1例新冠肺炎死亡案例，台南市政府今天召開記者會，展示屍袋及大體處理流程。市府官員說，目的是讓市民知道市府將高規格處理相關事宜，請大家不必恐慌。
台南市政府民政局、衛生局今天聯合召開記者會，公布新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）死亡大體的處理流程，遭媒體質疑市府在超前部署上是否「太超前」。市府官員表示，公布流程是要讓市民知道市府將以高規格謹慎處理相關事宜。
台南市殯葬管理所人員說，一旦接獲新冠肺炎確診死亡案例，相關人員全程會穿戴防護衣，以兩層屍袋包裹密封及1000度高溫焚燒30分鐘以上，再委由專業處理廠商撿骨，確診個案遺體是比照狂牛症處理。
台南市政府也發布新聞稿指出，市長黃偉哲已指示依傳染病防治法規定，制訂「台南市因應嚴重特殊傳染性肺炎屍體處理應變措施」。
市府新聞處長蘇恩恩說，新冠肺炎持續升溫，制定SOP標準作業流程以防治疫情擴散，維護台南市醫院、社區、殯葬管理所人員的健康，也對市民安全進行防護。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言