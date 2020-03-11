吃得健康免出門 中華醫大設計簡單防疫電鍋菜

新冠肺炎疫情持續，民眾外出用餐機率因而降低。中華醫事科技大學餐旅管理系設計兩道有營養防疫概念的電鍋健康料理，讓平常很少下廚的人，也可輕鬆搞定。

中華醫事科技大學餐旅管理系今天公布由系主任林士民負責食材營養分析、助理教授黃裕文負責食譜研發及製作的黃金蟲草燉雞湯、薑黃香蕈雜炊飯兩道電鍋料理。

林士民表示，黃金蟲草燉雞湯的雞肉屬高生物價值的蛋白質，是維持免疫力的重要元素；而北蟲草自古便有保肺益腎的應用。配上山藥及香菇多醣體提升免疫防護，是典型的防疫健康菜。

林士民指出，薑黃香蕈雜炊飯使用的薑黃，是歷史悠久的保健食材，；而蕈菇的多醣體，以及洋蔥、大蒜中提升免疫的保健成分，再搭配米飯補充能量，也是抗疫期間很好的防護佳餚。

黃裕文指出，自己在系上有開設養生料理課程，加上正值新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫期間，有些民眾擔心出門會增加被感染機會，但戴口罩用餐又不方便。於是特地和林士民合作，推出兩道簡單易做的防疫健康電鍋菜。

他說，黃金蟲草燉雞湯使用洗淨的雞翅、小腿，乾香菇洗淨泡水漲發對切、薑切片、山藥洗淨削皮切滾刀塊、紅棗枸杞洗淨備用。將所有食材放入電鍋內鍋後，再倒入高湯，用保鮮膜將內鍋封起，外鍋放1杯水蒸到按鍵跳起，再倒入1杯水續蒸，直到按鍵跳起即可。

薑黃香蕈雜炊飯的做法，是將洋蔥切小丁、蒜頭切末、蘑菇切片、鴻喜美白菇切小段、菠菜切小段備用。並將切好的蔬菜料及枸杞、調味料倒入米中拌勻，再放入電鍋中，按下煮飯模式，待按鍵跳起即可。

林士民表示，這兩道電鍋健康菜的食譜將公開在「中華醫事科技大學FB粉絲專頁」，今後也將繼續推出防疫美味菜餚的作法。