嘉義市建國二村土地 未來規畫百貨、電影城

新冠肺炎延燒，台灣各地口罩缺乏，不分區立委溫玉霞花了1個月，從南非搶購5萬片從台灣進口到南非的醫療用口罩，再運回台灣送給嘉義市防疫人員、志工和弱勢團體，外商企業家潘杰賢也到印尼雅加達，進口10萬片口罩，昨天給嘉義縣125所國小，讓大家感動不已。

2020-03-10 23:01