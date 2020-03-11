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嘉義市建國二村土地 未來規畫百貨、電影城
嘉義市「建國二村」早期為空軍眷村，住戶搬遷至經國新城後閒置已久，嘉義市府短期規畫作為停車空間和舉辦大型活動場地，未來定位為嘉義市新興商業區，活絡產業發展。
嘉義市府指出，國防部民國102年11月15日起歷經3次辦理都市更新開發標售，皆無廠商投標。這處是嘉義市中心碩果僅存較大規模的完整開發基地，面積約9.2960公頃，區位條件佳、交通便利、基地規模完整。坐擁都市繁榮地段，享有東側嘉義公園、嘉義市立棒球場、啟明公園、228紀念公園串連的綠帶軸線，但土地長期閒置未利用，影響都市發展。
市府短期規畫作為停車空間與舉辦大型活動場地，滿足市民停車與活動需求，提升土地效率，未來長期發展，市府檢討都市計畫內容，賦予老舊眷村基地新生命。
未來將引入青少年活動館、電影城、時尚購物街、精品百貨、大型會議婚宴廣場、特色旅館以及國際觀光飯店等，並結合阿里山、林業、KANO等嘉義市特色，使各年齡層的使用者皆有所屬的空間。
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