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影／世界街舞冠軍戒菸被笑「小清新」 團長：我們對了
嘉義市政府社會局、警察局及國際獅子會、嘉鳳獅子會，本月28日將在嘉市中正公園舉辦「反毒街舞大賽」，今天邀請曾獲國際街舞冠軍的築夢者舞團到市警局中庭演出，以嘻哈歌曲、精湛舞技，宣示青少年反毒決心；團長哈利直言當初戒菸曾被嘲笑像「小清新」，而今築夢者拿到世界冠軍，證明當初決定是對的。
「街舞首都反毒反病毒！」嘉義市長黃敏惠看築夢者舞團演出後，讚嘆這是嘉義市的驕傲，這麼精湛舞藝都是青少年舞者平日累積的汗水，嘉義市整個城市就是舞台，大家都要來練舞，反毒街舞大賽不只是「舞力全開」也是行動，就像現在防病毒必須心手相連、一起努力，大家一起練舞，一起動起來！
黃敏惠說， 築夢者演出讓大家看到「夢」，這些青少年舞者的表現， 讓大家看見他們對街舞的努力、用心，在舞蹈中展現熱情活力，也是他們追求夢想的堅持。
築夢者舞團團長，綽號「哈利」的田晉瑜說，當初在嘉義市中正公園練習街舞，家人就提醒他，想要正面推廣街舞，必須不菸不酒不吸毒，因此團隊成員就立誓戒菸，誰敢抽菸就離開這個團隊。
「 那段時間很痛苦！」哈利直言那是一個痛苦決定，過程中還被其他的舞者嘲笑像「小清新」，但時間證明當初決定是對的，當築夢者5年、10年後拿到冠軍，當初嘲笑的人還在原地踏步，甚至轉頭感謝築夢者讓更多人認同街舞，讓更多青少年一起練舞。
嘉義市議員、國際獅子會300D1區總監張秀華表示，獅子會長期推動反毒工作，這次「反毒街舞大賽」將於3月28日上午10點，在嘉義市中正公園揭開序幕，本次邀請築夢者舞團代言，並邀請全國街舞高手一起挑戰， 歡迎大家一起到場為舞者加油。
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