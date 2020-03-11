省錢大撇步 嘉義縣節電特派員技術巡迴服務開跑

109年度嘉義縣能源用戶節電技術診斷巡迴列車出發囉！環保局邀請節電專家擔任「節電特派員」親自登門，為住宅、機關學校、服務業及農業等部門進行節能技術診斷，名額只有50家，歡迎大家踴躍申請，一起加入節能減碳行列，即日起受理申請。

環保局長張根穆指出，節電技術服務由節電特派員現場勘查各單位的電力、空調、照明及動力設備等能源使用情形，透過數據量化分析及提供診斷報告書，讓業者及民眾了解節電及用電方式。

今年度輔導對象除了機關學校及服務業，首度推出住宅及農業部門節電技術服務，以因應日益增加的住宅社區，以及農業種植、養殖作業的用電改善輔導，提高節電效能。

環保局108年共進行43家次機關學校及服務業現場節能輔導，經診斷及提供的建議改善方式後，約節省193萬度用電量，省下671萬元的電費支出，大幅降低溫室氣體排放量約1069.2公噸CO2e。

節電技術服務不用出一毛錢，即日起受申請，請多利用線上申請或來電預約，歡迎各界踴躍提出申請，共創節電省錢好時機，打造低碳節電好生活。線上預約網址：https://reurl.cc/XXKWm0

預約電話:（05）3627430、（05）3627129李先生。