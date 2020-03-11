台南訂新冠肺炎確診遺體處理流程 24小時完成火化

台南市本月初傳出有疑似感染新冠肺炎的遺體被送進殯儀館，一度引起恐慌，後來採驗後呈陰性才讓工作人員放心，對此，台南市殯葬所長郭輝信表示，殯葬所對於感染新冠肺炎的亡者已制定相關流程，只要確認就以雙層防護屍袋包覆，並在24小時內完成火化，遺體行經地點也都會全面消毒。

台南市議員林美燕、穎艾達利、李鎮國今天邀集民政單位協調清明掃墓配套措施，希望達到民眾可以放心掃墓，又能避免造成群聚感染。

台南市民政局長顏振標表示，台南市31座公立納骨塔在清明連假不開放入塔祭拜，6家私立納骨塔業者也都響應清明防疫措施。

富貴南山寶塔經理羅崇恕指出，3月20日到4月7日將不開放入塔，在塔外搭棚提供民眾祭拜。國寶南都副總陳仁杰表示，將採3階段措施，上周開始民眾入園需量體溫，3月20日到4月1日則開始封塔，園區廣場會搭帳篷讓民眾於戶外祭拜，4月2日到7日採取封園，改在圍牆外搭棚架。

民政局今年取消清明接駁車，避免密閉空間近距離傳播，殯葬所長郭輝信建議，民眾可提早或延後祭祖，或是在家祭拜，也希望警察局、工務局等單位開放新都路單向停車，殯葬所可把原本接駁站的人力用來協助交管。

另外，郭輝信指出，一旦接獲新冠肺炎確診遺體進殯儀館的通知，會以雙層防護屍袋包覆，移到指定的入殮室入殮，若家屬未能配合即時入殮，將通報1922或衛生局防疫專線移到指定的冰櫃冰存，並在24小時內完成火化，遺體行經地點全面消毒，通報衛生局疾管科。