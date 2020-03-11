影／他們想飛！嘉義市恐成無人機全面禁飛區

無人機管理新制3月31上路，嘉義市傳出採正面表列，全市禁飛，無人機玩家憂心衝擊觀光，環保、教育和搜救等各類活動，且恐成彰化以南唯一全面禁飛的縣市，希望市府轉為負面表列，除禁飛區外，其他區域開放，交通處長鄭君健說，目前還未正式公告，會蒐集各方玩家意見後，作為政策參考依據。

嘉義市議長莊豐安、議員蔡文旭今天邀集十多名無人機玩家開記者會，鄭君健、市府觀光新聞處長張婉芬都列席，聽取玩家心聲，玩家今也將無人機升起，感嘆「未來可能無法飛了」。

無人機玩家柯發壽說，第一個衝擊的就是嘉義市的觀光，例如嘉市最近很夯的黃金風鈴木，若沒有空拍機，如何呈現1.2公里長的風鈴木美景？再來是嘉義市農田很多，無人機可檢舉燃燒廢棄物，或是河川汙染，若不及時蒐證，違規的人早已逃跑。

他說，曾有老翁在北港溪失蹤，民間團體召集10台空拍機，才搜尋到老翁身影，雖然事後老翁仍不幸過世，但家屬、消防局都感謝玩家義行，未來採全面禁飛，要飛上空14天前就要申請，根本來不及救援。

嘉華中學教師張浤勝說，校內發展均質化高中職特色社團，他負責教學無人機，曾向學生說無人機是未來趨勢，但如今面臨禁飛，未來空有理論，不能實飛，恐影響學生學習意願。

蔡文旭說，若禁飛後，私自飛行罰款很重，全面衝擊各項產業，像是農民也無法用植保機噴灑農藥，建議市府採負面表列，除了禁飛區外，其餘都開放，從善如流。莊豐安說，市府規範好高度和規圍，讓民眾拍攝美景，行銷嘉義市，市府應盡速在3月31日前完成規畫。

鄭君健說，其實民航局曾建議全國正面表列，但3月6日卻又說希望全國採負面表列，政策也一直變動，市府日前行文給民航局希望有統一做法。