不開議會被笑懶？ 藍議員：沒口罩排隊還被民眾罵

台中市議會今天為下次臨時會作準備，由議長張清照召開程委員會，國民黨議員認為疫情仍緊張，能不開就不開，僅一天作專案報告。民進黨議員表示，台中疫情相對穩定但經濟重創， 台中市不少名店應聲倒閉，立法院都開議了，不要讓市民笑議員官員懶惰。無黨議員表示贊成要開，且有效率地開，首長不要動員大批人馬護航。不同黨派議員一致要求市府提出防疫報告、如何振興經濟。

台中市議會第3屆第4次臨時會程序委員會決議，3月18日審查議案一讀會、20日專案報告、23日法規委員會、24日各委員會審查、25日討論市府與議員提案及人民請願案。三讀會。

市府副市長黃國榮率局處長列席，國民黨議員吳瓊華、張瀞分、陳成添指出，萬事莫如防疫急，開會聚集大批人員議員排隊買口罩還被民眾念「不要跟我們搶！」建議最好此時不要開緊臨時會，即使要開也該精簡。

民進黨議員何敏誠、何文海、施志昌都表示，臨時會應該要開，目前台中市經濟受疫情連累，經濟景很慘，尤其台中市指標的亞緻大飯店、30年懷舊名店香蕉新樂園相繼倒閉「為什麼都在台中？」防疫不是藉口，再不開會，市民會笑「議員官員都很懶惰！」

無黨議員陳清龍說，議會一直不開會，會讓民眾認為疫情持續緊張、人心惶惶，只要做好防疫佈置，議會應可當表率。陳廷秀指出，可以開但要精簡，呼籲局處長不要帶大批人馬到議會，且議員有效率不要拉長。

議會要不要開臨時會，藍綠不同調，國民黨團書記長陳政顯、民進黨總召請議員林德宇代為坐鎮，凸顯對防疫期間府會攻防的重視。