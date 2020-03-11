不開議會被笑懶？ 藍議員：沒口罩排隊還被民眾罵

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聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議會程序委員會，各政黨委員全員到齊。記者陳秋雲/攝影
台中市議會程序委員會，各政黨委員全員到齊。記者陳秋雲/攝影

台中市議會今天為下次臨時會作準備，由議長張清照召開程委員會，國民黨議員認為疫情仍緊張，能不開就不開，僅一天作專案報告。民進黨議員表示，台中疫情相對穩定但經濟重創， 台中市不少名店應聲倒閉，立法院都開議了，不要讓市民笑議員官員懶惰。無黨議員表示贊成要開，且有效率地開，首長不要動員大批人馬護航。不同黨派議員一致要求市府提出防疫報告、如何振興經濟。

台中市議會第3屆第4次臨時會程序委員會決議，3月18日審查議案一讀會、20日專案報告、23日法規委員會、24日各委員會審查、25日討論市府與議員提案及人民請願案。三讀會。

市府副市長黃國榮率局處長列席，國民黨議員吳瓊華、張瀞分、陳成添指出，萬事莫如防疫急，開會聚集大批人員議員排隊買口罩還被民眾念「不要跟我們搶！」建議最好此時不要開緊臨時會，即使要開也該精簡。

民進黨議員何敏誠、何文海、施志昌都表示，臨時會應該要開，目前台中市經濟受疫情連累，經濟景很慘，尤其台中市指標的亞緻大飯店、30年懷舊名店香蕉新樂園相繼倒閉「為什麼都在台中？」防疫不是藉口，再不開會，市民會笑「議員官員都很懶惰！」

無黨議員陳清龍說，議會一直不開會，會讓民眾認為疫情持續緊張、人心惶惶，只要做好防疫佈置，議會應可當表率。陳廷秀指出，可以開但要精簡，呼籲局處長不要帶大批人馬到議會，且議員有效率不要拉長。

議會要不要開臨時會，藍綠不同調，國民黨團書記長陳政顯、民進黨總召請議員林德宇代為坐鎮，凸顯對防疫期間府會攻防的重視。

國民黨提出要求市府做專案報告，包括市府生火某管制自治條例制定始末丶防疫與振興經濟措施丶台灣燈會報告等；民進黨要求台灣燈會報告丶台中州廳再利用丶防疫與振興經濟，還待議事組整併。

台中市議會程序委員會，各政黨委員全員到齊。記者陳秋雲/攝影
台中市議會程序委員會，各政黨委員全員到齊。記者陳秋雲/攝影
台中市議會國民黨書記長陳政顯(左)民進黨團林德宇代表總召到程序委員會列席。記者陳秋雲/攝影
台中市議會國民黨書記長陳政顯(左)民進黨團林德宇代表總召到程序委員會列席。記者陳秋雲/攝影
台中市議長張清照召開程序委員會，宣布月19日開臨時會。記者陳秋雲/攝影
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台中市 疫情

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