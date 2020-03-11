為新營空汙把脈 台南環保局輔導瀝青廠異味改善

台南市新營工業區瀝青廠多次遭附近居民陳情，經環保局啟動輔導機制，3月起邀請專家進廠輔導建議業者改善，減少異味產生，以降低民怨。

這次專家學者輔導，除針對廠商現有防制設備及目前較有效防制方式做比較，並點出瀝青業常見問題及現場狀況，也提出瀝青業尾氣富含還原態物種（異味的主要來源），若採行臭氧(O3)或其他強氧化劑應可達到一定減臭效能，另相關廢氣收集也很重要，尤其舊廠更應全面檢視洩漏完成改善。

市長黃偉哲表示，瀝青業因製程特性，往往所排放廢氣易衍生異味陳情問題，責成環保局針對轄內瀝青混凝土廢氣排放加強管制，提醒業者平時運作時應加強自主管理，指示環保局邀請專家學者進行異味專案輔導，提供異味改善具體解決方案。

環保局長謝世傑說，南市目前列管瀝青混凝土業共計13家，瀝青廠有存在價值及必要，但是異味問題的確十分惱人，環保局除密集深度稽查管制，也透過里長出面協調，針對確有輔導改善必要瀝青混凝土業者納入輔導名單，自106年至今年3月已規劃輔導5家次。

環保局指出，業者平時應注意拌合、洩料過程廢氣衍生異味問題，除操作過程，應依固定源操作許可證內容操作，並須依「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」做好相關防制措施。