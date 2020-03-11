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台南賞花熱點情報 五彩繽紛花海接力登場 一路美到4月

聯合報 / 記者吳淑玲/台南即時報導
台南烏山頭水庫的南洋櫻。記者吳淑玲／攝影
台南烏山頭水庫的南洋櫻。記者吳淑玲／攝影

春暖花開的3、4月是賞花的好時節，台南市各個角落正在上演美麗花海秀，整座城市有如披上五顏繽紛的華麗新衣，台南市觀旅局整理賞花情報地圖，歡迎民眾把握季節限制的花海季，驗體台南春天的獨特魅力。

楠西梅嶺花季最經典，紫牡丹、杜鵑、山櫻陸續綻放約至3月中，農曆年後，紫牡丹、杜鵑、山櫻等萬欉花海沿著梅嶺登山步道一路綻放，搭配谷間翠綠的山光水色，景緻美不勝收，吸引登山健行及賞花人潮不斷。在賞遊梅嶺搭配梅子雞料理，觀旅局建議安排上午爬山、中午享用梅餐的一日行程，或將路線延伸至玉井、楠西玄空法寺、江家古厝等景點。

粉紅花海最夢幻，蜀葵花、南洋櫻及花旗木花期約至3月底；蜀葵花、櫻花及有泰國櫻花之稱的花旗木都是近期賞花代表。台南學甲區蜀葵花文化節在光華里登場，占地5公頃蜀葵花海及一旁10公頃的小麥、粉萼鼠尾草、油菜花等花朵交互陪襯。

台南西港金砂國小旁、柳營尖山埤江南渡假村的花旗木也已經陸續綻放，花況最壯觀的南化玉山寶光聖堂與龜丹溫泉休閒體驗農場也即將進入花旗木的花季，花期可延續至4月；台南新化區大目降文化園區的花旗木與南洋櫻亦陸續盛開，粉紅色的花瓣伴隨輕風吹拂飄零而下，搭配日式房舍為背景，不必出國就有濃濃的日本賞櫻風。

火紅木棉最吸睛，花期約至3月中，有被譽為全球最美花海街道之一的白河林初埤木棉花道，東區巴克禮公園的木棉花是市區賞花勝地；鹽水區的台灣詩路上木棉花也是一路火紅熱情迎賓；還有歸仁、將軍與佳里蕭壠園區的木棉花也正火紅綻放，將軍國中前與苓仔寮的田間小路上，是在地人私藏的賞花秘境。

滿城盡落黃金雨的黃花風鈴木，花期約至3月中，從台南市區到郊外鄉野，包含林森路、大學路、東豐路、體育公園竹溪旁、南寧街、東門路、崇善路、開山路及億載金城區域等皆為賞花熱點，台南都會公園、虎頭埤風景區、佳里運動公園、新營急水溪河堤旁、新營新的長勝營區（南紙社區），南部科學園區也種植超過2300棵的黃花風鈴木，花期也約剩一周。

麻豆白色柚花飄香，花期約至3月底，今年柚花也提前綻放，麻豆有多條「花見小路」，包括安東社區的浪漫步道、磚井社區的柚花巷及古荷蘭井公園、麻善大橋旁的曾文溪堤防綠色隧道，及北勢里的買郎宅，都是追花好去處，邀民眾同遊柚花小鎮，拜訪春天。

紫色苦楝低調綻放顯溫柔，花期約至4月，在麻豆區麻善大橋曾文溪堤坊上由苦楝樹形成的綠色隧道也已陸續盛開，淡紫色小花朵沒有炫麗奪目的外表，卻有淡淡的香氣，台南公園、東區的台南知事官邸浪漫的苦楝也正盛開、仁德區虎山地區也有苦楝與小葉欖混和的虎山森林，是散步的好去處。

烏山頭、台南公園及台灣詩路百花齊放最療癒，花期約至4月，烏山頭水庫風景區有樹齡百年的南洋櫻香榭大道，加上黃花風鈴木、桃紅風鈴木、火焰木、木棉花、羊蹄甲、艷紫荊、洋紫荊等百花爭艷；台南公園也是羊蹄甲盛開的季節，台南鹽水區的台灣詩路有木棉花，南洋櫻、黃花風鈴木與睡蓮也陸續綻放，均非常值得前往一遊。

火紅的木棉花。記者吳淑玲／攝影
火紅的木棉花。記者吳淑玲／攝影
台南木棉花道。圖／觀旅局提供
台南木棉花道。圖／觀旅局提供
台南木棉花。記者吳淑玲／攝影
台南木棉花。記者吳淑玲／攝影
黃金風鈴木。記者吳淑玲／攝影
黃金風鈴木。記者吳淑玲／攝影
台南楠西紫牡丹。記者吳淑玲／攝影
台南楠西紫牡丹。記者吳淑玲／攝影
花棋木。記者吳淑玲／攝影
花棋木。記者吳淑玲／攝影

風鈴木 賞花 綠色隧道

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