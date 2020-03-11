新冠肺炎疫情蔓延 黃偉哲要求學校廚工戴口罩

新冠肺炎疫情蔓延，台南市長黃偉哲今天視察學校供餐的衛生及安全，他要求廚工佩戴口罩，以防止口沫及病菌污染，且要勤洗手，做好個人健康管理。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，黃偉哲今天視察台南市北區開元國小午餐廚房，實地了解學校備餐的衛生及安全，也期許營養師及廚工在防疫前間為學童的安全把關，讓家長放心。

黃偉哲指出，營養午餐的烹調及供應等相關作業程序，務必符合防疫標準，確保學生吃的安全、健康與美味，以強化學生的免疫力。

至於廚工等食品製備人員在供膳的衛生與安全上，黃偉哲說，需佩戴口罩以防止口沫及病菌污染食物，可用布口罩、活性碳口罩等一般口罩搭配使用；廚工在留意廚房環境的清潔之餘，更要做好個人健康管理，養成勤洗手的習慣。

黃偉哲呼籲家長和學校合作，教導孩子養成良好的個人衛生習慣，勤洗手及注意咳嗽禮節，建立規律的生活作息，共同把關每個傳染風險的環節，守護孩子的健康。

黃偉哲表示，未來市府機關的分流辦公，或預防疫情來襲所做的準備，各單位與學校也將提高警覺預先因應，落實中央流行疫情指揮中心的指示。

教育局人員則表示，教育局在開學前即訂頒「防疫期間學校午餐供應相關注意事項」，並製作午餐防疫宣導影片，包括午餐製備過程及學童用餐禮節，希望學生安心用餐。