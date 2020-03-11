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口罩實名制2.0明天上路 公部門接觸民眾卻未配發口罩

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣鄉鎮市戶政所戶政人員每天面對許多民眾，擔心飛沫感染，只好拿健保卡到藥局排隊購買口罩，上班使用。記者魯永明／攝影
嘉義縣鄉鎮市戶政所戶政人員每天面對許多民眾，擔心飛沫感染，只好拿健保卡到藥局排隊購買口罩，上班使用。記者魯永明／攝影

新冠肺炎疫情延燒，3月製造口罩「國家隊」機器全部上線產製，口罩實名制2.0明天上路，口罩產能增加，但目前公部門第一線接觸民眾的戶政、稅務及鄉鎮市公所櫃檯人員，都未配發口罩，嘉義縣朴子市公所用透明塑膠布，包住櫃檯，防止口沬感染，自助自救，洽公民眾稱讚。

「櫃檯人員上班與民眾接觸，處在高風險職場」，朴子市公所人員說，防疫期間，雖然中央流行疫情指揮中心未規定洽公戴口罩，但為防社區感染，公所大門有消毒水，因許多民眾不習慣戴口罩，與櫃檯人員面對面，擔心飛沫感染，員工發想比照保鮮膜方式，用透明塑膠布，包住櫃檯，防口沬感染。

朴子市公所自助自救防疫做法，財政稅務局也有意學習，保護第一線與民眾接觸的稅務人員；嘉義縣鄉鎮市戶政所戶政人員都未配發口罩，戶政人員每天面對許多民眾，面對面說話接獨，擔心飛沫感染，只好拿健保卡到藥局排隊購買口罩，上班使用。

戶政人員說，口罩實名制2.0明天上路，口罩產能增加單位，希望中央配發口罩，但衛生局說，目前口罩配發以與防疫相關的八大類人員為對象，包括警、消以及執行訪視居家隔離、檢疫的村里幹事，戶政、稅務、鄉鎮公所櫃檯人員未列入發放對象，目前疫情未規定與民眾接觸第一線公務員上班戴口罩，對基層戶政等相關公務員需求，會向中央反映。

嘉義縣朴子市公所用透明塑膠布，包住櫃檯，防止口沬感染，自助自救，洽公民眾稱讚。記者魯永明／攝影
嘉義縣朴子市公所用透明塑膠布，包住櫃檯，防止口沬感染，自助自救，洽公民眾稱讚。記者魯永明／攝影
嘉義縣鄉鎮市戶政所戶政人員每天面對許多民眾，擔心飛沫感染，只好拿健保卡到藥局排隊購買口罩，上班使用。記者魯永明／攝影
嘉義縣鄉鎮市戶政所戶政人員每天面對許多民眾，擔心飛沫感染，只好拿健保卡到藥局排隊購買口罩，上班使用。記者魯永明／攝影

口罩 疫情 朴子

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