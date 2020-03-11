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疫情衝擊文創旅館 本土劇人員進駐布袋拍片有如及時雨
新冠肺炎疫情升溫，重創觀光旅遊業，嘉義縣沿海布袋鎮第1家三星級旅館，觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處委託民間業者，出資經營的「布袋文創Hotel」，旅客營收大減，日前民視金鐘劇「無主之子」劇組人員進駐布袋開鏡拍攝，一口氣包下20間客房，占全部客房一半，住宿期間1個月，住宿收入對業者有如及時雨。
布袋文創公司副總經理黃秉森說，過年後受疫情衝擊，住宿旅客不斷下滑，減到1、2成，營運艱苦，所幸日前民視「無主之子」劇組人員進駐，住20間客房，期限1個月，旅館給劇組優惠房價，拍片人員住宿20間客房，增加收入，減輕業者損失。
黃秉森表示，防疫期間，旅館加強消毒等防疫措施，讓住宿旅客住得安心，疫情持續對營收衝擊大，希望政府協助紓困，減免房屋稅，加強觀光旅遊行銷，吸引遊客到布袋遊玩。
雲嘉南濱管理處將布袋遊客中心，以促參方式，委託民間業者出資經營，3年前改建打造成「布袋文創Hotel」，獲觀光局評鑑通過3星級旅館，結合高跟鞋教堂拚觀光。
布袋文創Hotel淡藍色外表，搭配歐洲風格可愛外型，佇立在海堤旁吸睛，周遭海堤有漫遊、慵懶氣息，襯托文創Hotel氣質，營運至今，獲遊客好評，前年碰上823水災，今年又遭遇疫情。
民視「無主之子」電視劇9日上午由縣長翁章梁主持開鏡，全劇8成場景在布袋漁港及鄰近景點拍攝，戲組人員帶來食宿消費商機；「無主之子」描述越南漁工來台生活的真實面，是探討社會議題的寫實劇本，即日起至28日進駐布袋拍攝，預定完成2集、長度3小時影片，4月下旬播出。
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