5位陽光女青照亮雲林 家扶熱血社工獲表揚

雲林家扶中心社工莊芯雅、李依盈、廖美芳、張妤慈及蔡惠姍等5人，長期來堅守崗位，以一股對社會熱，及滿腔扶助貧弱的熱血，扶助無數受扶家庭和兒童，獲雲林縣政府表揚，曾經受過她們幫助的受扶家庭，都為她們感到驕傲及肯定。

「一心只為他們找一個家」，一直是受虐兒避風港的社工莊芯雅，獲頒資深敬業獎，她從事社工超過16年，致力於保護受虐兒，讓孩子成長免於恐懼，至今已協助244名受虐失依兒童，媒合到寄養家庭，重回愛的懷抱，被喻為最強的「無血緣阿姨」。

張妤慈99年大學畢業即投入弱勢家庭服務，從安貧、脫貧到抗貧服務，從個案擴大到家庭，既專業又敬業，陪伴邊緣家庭面對問題，讓愛延續，榮獲服務績優獎，她說，只要孩子能重拾身心的富足，再苦她都願一直走下去。

也是獲服務績優獎的廖美芳，投入社工9年，鑑於偏鄉醫療不足，103年籌設麥寮社區療育據點，從零到有，創新服務，對偏鄉早療兒童奉獻良多，更首創建構麥寮社區家長資源中心，讓慢飛天使飛翔，讓家長也喘息倚靠，她認為以正向角度看待服務人生，會發現人的價值。

獲熱心服務獎的蔡惠姍，並非社工，曾經受人幫助，感受社會的愛，長大後回報社會，她認為溫暖是愛延續的見證，最佳的代言人。「從挑戰成長蛻變，受益最大的是自己」獲資深敬業獎李依盈進家扶15年，是兒少的支柱。以社工為志業，引導孩子離開舒適圈，為安置少年帶來更多希望。