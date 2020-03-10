台灣女婿潘杰賢助防疫 贈10萬片口罩給嘉義縣國小

新冠肺炎疫情嚴峻，外商企業家M17集團執行長潘杰賢日前從各國進口共10萬片備用口罩捐贈嘉義縣125所小學，嘉義縣長翁章梁今天代表將口罩送至嘉義縣新港鄉文昌國小，並擔任代言人教導學生正確戴口罩及洗手，確實做好防疫措施。

潘杰賢來自新加坡，同時也是台灣女婿，他表示，有次帶小孩上學才發現防疫的重要，為盡一份力，找了很多國家詢問買口罩事宜，最遠還問到土耳其，最後在雅加達買到10萬片口罩，捐給嘉義縣國小師生。

翁章梁表示，疫情大流行期間，口罩就是救命物資，在這個時候10萬片口罩是很重要、很珍貴的防疫資源，感謝潘杰賢於防疫期間、全台到處缺口罩的時節，將口罩捐給嘉義縣學童。

新港文昌國小校長賴英杰表示，為確保防疫無死角，訪客必須量體溫才能進入校園，校方也成立防疫工作小組每周定期召開防疫會議，並透過教師與家長聯絡群組提供學校最新防疫訊息，及每週定期衛教宣導、人車管制等。