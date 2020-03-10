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影／正妹直播主做巧克力 「宅男經濟」破疫情衝擊

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市巧克力工坊負責人黃盈傑（左）與直播主一同做巧克力。記者李承穎／攝影
嘉義市巧克力工坊負責人黃盈傑（左）與直播主一同做巧克力。記者李承穎／攝影

新冠肺炎延燒，民眾多不敢出門，衝擊各項產業，但直播主的觀看人數和買禮物「打賞」等，卻因大家「宅在家」翻倍成長，受疫情影響的產業也紛紛與直播主合作，希望透過「宅男經濟」，度過這波產業寒冬。

嘉義市蕊杜巧克力工坊負責人黃盈傑今天請來直播軟體「浪live」的溫妮、小希、貝菈，和「貓印」直播軟體的FiFi 、Cindy等超人氣直播主， 一同做巧克力，並現場開啟直播，馬上吸引大批網友觀看，有些直播主從沒做過巧克力，黃盈傑也一步步教學，做出繽紛可口的手工巧克力。

黃盈傑說，疫情爆發的時候，門市業績掉了將近5成，開始走網路銷售，但還是有限，希望拉抬電商銷售，因此與直播主合作，與消費者面對面對話，教大家如何製作、認識巧克力。

「第一次直播做巧克力」貝菈說，為了幫助店家，先上網做功課，看如何製作手工巧克力，這次做的是玫瑰果口味，剛好情人節快到了，很適合女生送給男生，在鏡頭前盡量呈現粉紅色的巧克力，吸引觀看人數。

貝菈說，這段期間確實發現很多人不敢出門，觀看人數也變多，有些人也會在直播上留言，口罩很難買，她也希望透過直播，療癒大家對疫情的憂心。

昕采國際公司執行長魏甫亘說，他旗下共有大陸、台灣共3百多個直播主，在疫情爆發後，台灣直播主人氣上升3成，大陸因疫情更加嚴峻，直播主人氣上升5成，顯然是不敢出門，讓待在網路的時間變長，他們也積極與產業界合作，希望產業能共存共榮，擺脫經濟低迷現象。

疫情衝擊各項產業，直播市場卻扶搖直上。記者李承穎／攝影
疫情衝擊各項產業，直播市場卻扶搖直上。記者李承穎／攝影

直播主 巧克力 疫情

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