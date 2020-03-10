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雲林莿桐楊桃從百公頃銳減剩40公頃 農會喊話全部承接

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
莿桐鄉農會總幹事張鈺萱（中）盼承接老農的楊桃農田。記者李京昇／攝影
莿桐鄉農會總幹事張鈺萱（中）盼承接老農的楊桃農田。記者李京昇／攝影

雲林縣莿桐鄉有不少農民栽種楊桃，但隨著果農老化，種植面積從早期100多公頃，減少僅剩40多公頃，莿桐鄉農會要將楊桃土地承租下來，並讓達人教授青農，將楊桃農產繼續傳承下去。

莿桐鄉大美村位地處肥沃的濁水溪沖積平原，氣候溫和及水源充沛，所產出的楊桃曾二度獲全國楊桃評等總冠軍，是國內楊桃重鎮之一，品種是軟枝楊桃嫁接馬來西亞八號，是當地僅有，其風味佳、耐保存。

莿桐鄉農會總幹事張鈺萱表示，今年楊桃受氣候影響採收期延遲一個月，品質比往年都好，但現在有個挑戰是楊桃農老化，耕種面積逐年銳減，她希望把所有楊桃土地承租起來，因此歡迎無法繼續栽種老農，可以到農會登記。

張鈺萱提到，楊桃達人張文質目前是青農們的指導師傅，今年結合農委會藥毒所最新的質譜檢驗，預計在3月15日到4月15日，全家超商獨家販售，歡迎民眾來訂購。

雲林縣莿桐鄉有不少農民栽種楊桃，但隨著果農老化，種植面積從早期100多公頃，減少僅剩40多公頃。記者李京昇／攝影
雲林縣莿桐鄉有不少農民栽種楊桃，但隨著果農老化，種植面積從早期100多公頃，減少僅剩40多公頃。記者李京昇／攝影

青農 老化

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