延長鄉鎮市衛生所配售口罩時間 嘉義縣便民服務升級

新冠肺炎疫情升溫，嘉義縣政府為讓鄉親更便利買到口罩，全縣18鄉鎮市衛生所從明天起，避開上午醫療門診時段，進行防疫分流，全縣採固定時段販售口罩。

衛生局說，周一至周五下午2點到5點，提供每天3小時服務，請鄉親盡量配合時間前往，以利衛生所調配專人服務，如果有其他時間特殊需求，衛生所也會彈性幫忙服務；周六、日上午9點至12點，也有3小時服務時段，讓上班族充分利用，達到便民服務，整體服務時間延長，在防疫期間能共體時艱。

考量防疫期間，避免衛生所就醫與購買口罩民眾交叉感染之虞，並配合衛生局進行防疫人力調撥，要求鄉鎮市衛生所統一配售時間，並將訊息透過衛生所在網頁、臉書、Line等管道，廣為宣傳，並請衛生所運用廣播稿，在各村里活動中心或村里長辦公室廣播，告知民眾。

縣長翁章梁指示衛生局，輔導衛生所若遇民眾詢問衛生配售口罩時間，更耐心說明，如果民眾有其他時間特殊需求，衛生所也應彈性幫忙服務；以免產生誤會，即將實施口罩實名制2.0的政策，民眾將可在網路購買，滿足各族群需求。

遭投訴不便民的鹿草鄉衛生所，下午配售時間未出現排隊現象，口罩容易買得到；代理局長趙紋華表示，全縣目前並無確診案例，截至今天通報疑似個案149人，146人排除，3人檢驗中，衛生局持續密切監測。