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降雨攪局打落黃花 嘉義縣黃花風鈴木賞花期謝幕
嘉義縣跨越太保市、六腳鄉及新港鄉的朴子溪防汛道路，兩旁種滿延綿1公里的黃花風鈴木，今年盛開炸裂，形成黃色風暴，為期2周的賞花期，接連遭降雨，上午又有一波降雨，樹上黃花紛紛掉落，縣府文化觀光局臉書說「讓我們揮手跟黃花風鈴木說，下次見！」宣告花期結束。
文觀局臉書貼文黃花風鈴木花訊、開滿花照片，及住宿旅遊資訊，馬上遭網友打臉貼照片說，黃花因降雨掉落，花期結束了；文觀局隨即更新花況說，「目前黃花風鈴木花期結束，緊接著苦楝花即將登場喔！」。
朴子溪防汛道路黃花風鈴木，曾因2015年的絕美花況成熱門賞花景點，今年黃花風暴再現，賞花期短，因降雨提早結束；網友說，文觀局貼文賞花過時，風鈴木趨近尾聲，228連假正盛，3月降雨花紛落，已過最佳賞花期。
嘉義縣市上午降雨不斷，雨勢打落黃花，目前看不到盛開黃花了；嘉義氣象站說，受鋒面影響，嘉義市今天累計降雨16.5毫米，嘉義縣朴子市及東石鄉降雨最多22.5毫米。
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