企業捐寵物推車 台南水道博物館服務升級
台南山上花園水道博物館實施古蹟區寵物不落地規定，購置5部寵物推車供民眾借用，頗受好評且常不敷需求。有在地企業得知情況後，決定捐贈10部推車，助館方打造動物友善園區。
台南市政府文化局今天宣布，山上花園水道博物館獲得在地企業冰點冷氣捐贈10部寵物推車，加入服務遊客的行列。
文化局指出，去年10月開幕的山上花園水道博物館，4個多月來累積超過40萬人次造訪。來訪遊客涵蓋各種族群，加上園區遼闊空曠，室內又是挑高空間，較未受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情影響，入園人數仍然維持一定水準。
文化局指出，除了既有的軟硬體及水道相關展示外，園區特別規劃了寵物友善環境；包括最近剛完工，引起討論的寵物友善園區，並且購置5部寵物推車，讓毛小孩能夠與主人共同享受園區空間。獲贈10部部寵物推車加入後，假日借用量每天都超過30車次，貼心服務獲不少遊客稱讚。
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