陳亭妃、陳怡珍台南服務處 3月12日起免費發送次氯酸水

新冠肺炎疫情緊張程度持續升高，但市面上消毒用品仍舊供不應求。立法委員陳亭妃、市議員陳怡珍自3月12日上午9點30分起，將在兩地服務處免費發送次氯酸水HCLO供民眾索取，每人限裝1000CC，需自備不透明、非金屬容器。

立委陳亭妃說，有意領取者，請至台南市北區服務處（海安路三段963號）、安南服務處（安中路二段8號）前往領取，她和妹妹陳怡珍期盼能為防疫盡一份心力。

陳亭妃表示，次氯酸水殺菌率高達99.9％，比酒精與消毒水安全性高，溫和又不刺激，可成為防疫生力軍，可使用於環境清潔上，但要避免使用在人體皮膚。

陳怡珍提醒民眾，由於次氯酸水穩定性差，保存期限不長，久放會失去效果，有效期限約30天，照光容易分解，存放時要保存在不透光容器，且應放置兒童接觸不到的地方，以免誤食風險，希望民眾取用時能夠量力而為、珍惜資源。