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防疫異地備援辦公 南市府168機關學校完成整備

中央社 / 台南10日電

為避免新冠肺炎疫情擴大，台南市政府針對員工辦公場所，運用原有的永華、民治雙行政中心的運作機制，各局處轄屬168個機關學校今天已全數完成初步應變措施計畫。

台南市政府6日召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情人力運用及辦公場所應變措施整備會議」。秘書長方進呈指示各局處落實執行備援機制，確實督導所屬機關學校9日前完成整備後回報人事處。經統計結果，各局處及所屬機關168個都全數如期完成。

人事處今天表示，因應新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫，各局處人力運用及辦公場所應變措施整備與執行，隨疫情隨時做滾動式檢討與修正。

人事處指出，目前各局處員工辦公場所規劃以「科」為單位、分二組為原則。一組原地辦公，另一組則利用可用空間地點辦公，而原有的永華、民治雙行政中心，使大部分局處空間規劃上可迅速完成整備。

員工居家辦公建置部分，雖涉及資訊設備、資通安全，但市府智慧發展中心表示，從縣市合併後，各局處的中高階主管，即可透過申請在辦公場地以外的場所直接簽核電子公文，早已完成居家辦公相關資訊的佈局與實務上的運用。

為因應此次疫情，除擴大適用對象，也將使用層面擴及至視訊會議，並由政風處嚴格把關居家辦公公務機密維護事項。

為免疫情衝擊為民服務效能，也要求各局處強化民眾線上申辦機制，對於居家辦公適用對象及工作內容，初步規劃以有「自我隔離檢疫」、「自主健康管理」員工為主，並選篩適合於居家辦公的業務屬性，以兼顧市政業務推動。

疫情 縣市合併 新冠肺炎

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