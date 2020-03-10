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黑琵未換繁殖羽引關切 台南農業局將邀各界把脈

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市部分黑面琵鷺傳出迄今未換繁殖羽，引起保育人士關切，農業局將開會邀各界齊把脈。記者謝進盛／攝影
台南市部分黑面琵鷺傳出迄今未換繁殖羽，引起保育人士關切，農業局將開會邀各界齊把脈。記者謝進盛／攝影

台南市部分黑面琵鷺傳出迄今未換繁殖羽，加上傳出七股頂山黑琵數量減少，日來引起外界關切，台南市政府農業局表示，已遵照市長黃偉哲指示，本月16日開會討論，邀請專家、學者及保育人士一起把脈。

農業局說，本月5日曾邀請轄內相關保育團體至七股黑面琵鷺保護區、七股頂山棲息地、學甲濕地生態園區及四草野生動物保護區等重要棲息環境，觀測黑面琵鷺未換羽數量。

其中，學甲生態園區換羽數量約5成，其餘地區約8成，認為可能受季節、年齡、生理因素及食源等影響，究其原因為何仍需進一步探討。

農業局表示，16日當天在新營民治市政中心，邀請農委會林務局、農委會特有生物研究保育中心、台江國家公園管理處、台南市動保處、慈愛動醫院、台南市野鳥學會、台南市生態保育學會、台灣黑面琵鷺保育學會、台南市野生動物保育學會等一同探討，也歡迎關心黑琵保育人士與會。

黑面琵鷺 野生動物保護區 生態園區

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