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「最美社工師」藝人林予晞為長輩服務 宣傳照顧巡迴車
去年在公視熱播戲劇「我們與惡的距離」裡，成為戲迷津津樂道「最美社工師」的藝人林予晞，上午到嘉義縣偏鄉義竹鄉，化身暖心大使，與天主教中華聖母基金會董事長陳美惠修女，揭開基金會與7-ELEVEN共同打造的-OPEN!「今日抵嘉」照顧諮詢巡迴車，及時為偏鄉及照顧資源不足鄉鎮長輩、老老照顧家庭帶來七大長照服務，4月上路。
車上提供七大長照服務，包含：衛生保健/照顧技巧宣導、失智症篩檢、血壓及體溫量測等，搭配社工到宅關懷，提供物資等生活用品，從4月起每周輪流在山、海線鄉鎮，重要廟宇、廣場等公共場地定點服務，詳細地點以官網、基金會臉書粉絲公告為主）。
林予晞對基金會榮譽董事華修女故事及沐浴車服務很感動，過去為拍戲在嘉義長住近1年，嘉義有如第二個家鄉，倍感親切，目前是新冠肺炎防疫期，陳美惠與林予晞先對在場長輩呼籲注意事項。
林予晞為長輩奉茶、血壓量測、失智症篩檢等服務，關心身體和生活狀況，阿公阿嬤看到林予晞，以為是新來的社工，直說：「社工小姐水喔！」長輩笑嗨嗨，大家搶著拍照。
林予晞與陳美惠、基金會執行長黎世宏、社工們帶物資，徒步到宅，探訪獨自照顧癱瘓臥床兒子的「阿玉」阿嬤；「這台車那ㄟ甲古錐！」一輛粉嫩可愛車吸引長輩目光，基金會與7-ELEVEN打造OPEN!「今日抵嘉」照顧諮詢巡迴車，穿梭大街小巷，如同長輩童年記憶的「雜細仔」車，像百寶庫滿足生活用品需求。
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