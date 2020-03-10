避免新冠肺炎疫情擴大 台南市議會取消臨時會

為避免新冠肺炎疫情擴大，台南市議會今天召開程序委員會，決議取消3月18日臨時會，原訂審查57項墊付款案，經黨團協商後，先同意墊付4項較急迫性的提案，下次定期大會再追認。

該4項提案包括，衛福部補助民間單位社會工作人員薪資制度計畫所需新增經費、文化部核定台南市傑出演藝團體徵選及獎勵計畫經費、環保署核定109年換購低碳垃圾車補助計畫經費、漁業署核定109年溫度參數養殖水產保險計畫經費。

台南市議長郭信良指出，目前疫情還沒有消退跡象，不怕一萬只怕萬一，所以各黨團協商後決定取消臨時會，畢竟民代一旦感染，要找出接觸的所有人非常困難，此次的決議是希望達到零缺口。

郭信良說，迫切需要的4項案件已經同意墊付，下次大會再追認；至於其他案件待下次大會再審議。另外，定期大會原訂4月底、5月初召開，但目前仍要視疫情狀況而定，已有請議會做適當因應，不排除屆時以視訊會議來應變；若疫情嚴峻，員工沒來上班，就在家上班，這些都會請議會做預估規畫。