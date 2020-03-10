黑琵繁殖羽遲到 台南市府將邀各界討論原因

台南市生態保育學會鳥調人員發現，在台南度冬的黑面琵鷺族群有分散棲息趨勢，且今年長出黃色繁殖羽的時間比往年晚約1個月。台南市政府將於16日邀請學者、專家討論。

台南市生態保育學會鳥調志工黃永豐表示，以往在台南度冬的黑琵，成鳥身上約從1月底、2月初開始長出黃色繁殖羽。到了2月中旬，頭頂、胸口呈現漂亮的黃金色，經常吸引大批鳥友與生態攝影愛好者前來拍攝。但今年到2月底，還看不到繁殖羽出現在黑琵身上。

黃永豐表示，黑面琵鷺成鳥身上的繁殖羽長齊之後，代表北返繁殖地的時間快到了。以今年繁殖羽出現的時間估算，大概要到3月底才會長齊，比往年晚了近1個月，族群北返時間是否受影響，則還要觀察。

台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武表示，影響繁殖羽比較晚出現的可能性很多，包括環境、氣候等。研判影響較明顯的應與今年農曆閏四月，氣候較往年晚一點變暖有關。

邱仁武指出，早期在台南度冬的黑琵族群多集中在七股區曾文溪出海口附近的黑面琵鷺保護區，但近10年來有分散到其他幾個棲地的趨勢。包括七股頂山、學甲濕地生態園區、四草野生動物保護區、北門和將軍的濕地也能見到蹤影。

台南市政府農業局指出，5日邀請轄內相關保育團體到各棲地觀測黑面琵鷺未換羽數量，並定於16日召開討論會，邀請相關政府單位官員、專家、學者與保育團體代表與會討論，盼對往後的保育工作有幫助。