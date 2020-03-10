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影／她到南非搶回5萬片台灣醫療口罩 送給故鄉嘉義市

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市長黃敏惠（中）贈送沉睡大白熊公仔版給立委溫玉霞（右二），感謝她為嘉義市的付出。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）贈送沉睡大白熊公仔版給立委溫玉霞（右二），感謝她為嘉義市的付出。記者李承穎／攝影

立委溫玉霞得知台灣缺乏口罩，耗時一個月，在南非搶購5萬片從台灣進口的醫療用口罩，送給嘉義市防疫人員、志工和弱勢團體，市長黃敏惠今天捐贈儀式感謝溫「千里傳愛」，溫玉霞說「我是嘉義人，第一個想到的就是自己的故鄉」，讓大家都感動不已。

溫玉霞是本屆國民黨不分區立委，出生於嘉義市，20多歲為籌措開美容院的資金，隻身一人到非洲教當地工人成衣打版，自此與非洲結下不解之緣，還曾當選世界臺灣商會聯合總會首位女性總會長，對台商、僑界貢獻良多。

溫玉霞在過年後，得知台灣各地都在排隊買口罩，便請南非的台商朋友幫忙尋找，透過管道向一家廠商談好要買10萬個口罩，但隔天要去載貨就被當地的團體加價買走，第2次找到8萬8千個口罩，也是談好價格又被買走。

她最後拜託進口台灣醫療口罩的朋友，拿著錢看到口罩就買回來，朋友本來已將口罩一一賣給南非廠商、在賣場上架，5萬片口罩一一用零售價買回來，並立即用空運快遞寄回。

她說，5萬片也許不多，但這些口罩在疫情爆發前，從台灣進口到南非，再從南非買回台灣，真的得來不易，也立即打給市長，希望能為家鄉盡一分心力。

「真的很感動」黃敏惠說，2周前接到溫委員來電，得知她在海外千辛萬苦地搶到口罩，還說「我是嘉義人，要關心我的故鄉」，在最需要口罩的時候，能捐給嘉義市口罩，這分回饋家鄉的用心，彌足珍貴，「就像今天下了一場大雨，久旱逢甘霖」。

她說，市府不會浪費物資，會將這些口罩發給警察局、消防局和環保局等局處的第一線防疫同仁，還有12個弱勢團體，先撥二周的量使用，希望防疫同仁能保護自己也保護民眾。

黃敏惠也致贈「沉睡大白熊」公仔版答謝溫玉霞，溫玉霞拿出一片口罩，請黃敏惠倒水進去，一滴水都沒穿過，證明醫療用口罩能幫助大家做好防疫。

立委溫玉霞捐贈5萬片口罩給嘉義市府和弱勢團體，各界都感謝她為嘉義市的付出。記者李承穎／攝影
立委溫玉霞捐贈5萬片口罩給嘉義市府和弱勢團體，各界都感謝她為嘉義市的付出。記者李承穎／攝影
立委溫玉霞（左起）捐贈5萬片口罩，嘉義市長黃敏惠感謝她為嘉義市的付出。記者李承穎／攝影
立委溫玉霞（左起）捐贈5萬片口罩，嘉義市長黃敏惠感謝她為嘉義市的付出。記者李承穎／攝影
立委溫玉霞（左二）捐贈醫療用口罩，市長黃敏惠（左一）倒水進入口罩，果然滴水不漏。記者李承穎／攝影
立委溫玉霞（左二）捐贈醫療用口罩，市長黃敏惠（左一）倒水進入口罩，果然滴水不漏。記者李承穎／攝影

口罩 嘉義 南非

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