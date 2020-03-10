快訊

新冠肺炎疫情蔓延百國 世衛稱全球大流行威脅「非常真實」

口罩實名制2.0周四上路 12日起預購、自付7元運費

台南首例公營住宅110年動工 只租不賣

中央社 / 台南10日電

台南市政府都市發展局今天宣布，台南市首例350戶公營住宅敲定在北區，毗鄰台南火車站、成功大學及台南公園，預定民國110年初動工，112年完工，只租不賣。

台南市政府都市發展局都市更新科長楊佳明今天告訴中央社記者，座落於北區小東路、北門路口的公營住宅基地，面積0.823公頃，交通位置佳，預定興建11樓至15樓的建築，原則上是2棟至3棟，每戶1房至3房，室內空間10坪至30坪，工程總經費約新台幣15億元。

台南市政府都市發展局長莊德樑表示，此案是台南市政府自行興建公營住宅的首例，日前已和仲觀聯合建築師事務所簽約設計，將採通用設計，且計畫取得綠建築、智慧建築及無障礙建築標章。

莊德樑說，此案預定110年初動工，112年完工，預期可提供約350戶公營住宅，並導入循環經濟設計概念，未來還有商業與社福空間，創造多元互動的生活環境，公營住宅只租不賣。

另外，市府也已規劃平實營區、精忠二村、二空新村等公辦都更案招商，其中公益性設施回饋取得公營住宅580戶，預定110年陸續動工，提供市民優質的社會住宅。

綠建築 通用設計 火車站

延伸閱讀

台南首批自建社會住宅明年動工 外觀設計長這樣

是燈還是椅子? 河樂公園景觀燈被民眾誤認為椅子坐到壞

新循環經濟 換物社團正夯

循環經濟又一章 高雄用「廢料」鋪路

相關新聞

嘉義版曼哈頓懸日又來了 別錯過今天最佳拍攝時間

嘉義市政府今天指出，眾所矚目的嘉義版「曼哈頓懸日」即日起到3月12號在嘉義市登場，最佳拍攝時段落在傍晚大約5點30分到6...

傻眼！世界令人期待的公園 開幕才3天3燈座就被坐壞

被富比士雜誌評鑑為世界7大最令人期待的公園之一台南「河樂廣場」在上周六才開幕，號稱台南市區最大的親水公園，未料才啟用3天...

「最美社工師」藝人林予晞為長輩服務 宣傳照顧巡迴車

去年在公視熱播戲劇「我們與惡的距離」裡，成為戲迷津津樂道「最美社工師」的藝人林予晞，上午到嘉義縣偏鄉義竹鄉，化身暖心大使...

台南市衛生局長車禍住院 為疫情還在病房視訊會議

台南市衛生局局長陳怡上周下班步行回家途中遭車撞傷，造成頭、手多處受傷，住院5天治療，由於疫情期間事務繁忙，他住院中還與同...

影／她到南非搶回5萬片台灣醫療口罩 送給故鄉嘉義市

立委溫玉霞得知台灣缺乏口罩，耗時一個月，在南非搶購5萬片從台灣進口的醫療用口罩，送給嘉義市防疫人員、志工和弱勢團體，市長...

「我想看女兒」！受新冠肺炎影響封院 母求疫情快解除

新冠肺炎肆虐全球，為避免受疫情衝擊，部分社福照護機構封院防杜群聚感染，一名母親原本每天都會到創世基金會台南分院看年幼的女...

雲林縣中小學運動會今天照常舉行 取消開閉幕儀式

雲林縣中小學運動會今天起至3月12日為期三天照常進行，不過因應新型冠狀病毒疫情，取消開閉幕儀式，並進行出入體溫檢測及相關...

香港犬隻檢出新冠病毒 雲林縣府：呼籲飼主勿過度恐慌

近期香港犬隻檢出新型冠狀病毒，引發討論，雲林縣府動植物防疫所表示，依據世界動物衛生組織發布，無數據證明犬貓是新型冠狀病毒...

用路人注意！台1線永康段夜間施工 改道建議路線出爐

公路總局第五區養護工程處新化工務段昨晚開始到下周17日，每周一到四晚上9點到隔天清晨6點，在台南市永康區中正北路「路面整...

防疫推「天堂家書」、「天堂旅行箱」 遠端祭拜親人

新冠肺炎延燒，嘉義市立殯葬管理所不鼓勵民眾進納骨堂祭拜，推出「天堂家書，遙祭先人」服務，寄家書至殯葬管理所，在清明節後會...

奇美醫學中心開放居家民眾視訊看診 減少疫情擴散風險

奇美醫學中心表示，因應新冠肺炎防疫已建置「視訊診療」作業系統，即日接獲台南市衛生局通報需居家隔離、檢疫或「自主健康管理」...

一碗麵故事翻版！ 里長募款助貧困單親媽與子女

嘉義縣東石鄉鄭姓婦人6日深夜因嘔吐不止，東石消防隊員余育仁與同事出勤救護，送嘉義長庚救治。余育仁救護發現鄭婦丈夫早逝，辛...

熱門新聞

傻眼！世界令人期待的公園 開幕才3天3燈座就被坐壞

北港朝天宮配合防疫 300多年來首停辦媽祖出巡

大雅警分局11日成立 台中市警局第二波異動126人

影／棺材本沒了！彰化市老人互助會成員告老人會長

21號橋重建阻斷汐止、五堵交流道捷徑 無法如期完工

影／花瀑秘境遊客車滿為患 在地人：九重葛之亂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。