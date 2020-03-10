台南首例公營住宅110年動工 只租不賣

台南市政府都市發展局今天宣布，台南市首例350戶公營住宅敲定在北區，毗鄰台南火車站、成功大學及台南公園，預定民國110年初動工，112年完工，只租不賣。

台南市政府都市發展局都市更新科長楊佳明今天告訴中央社記者，座落於北區小東路、北門路口的公營住宅基地，面積0.823公頃，交通位置佳，預定興建11樓至15樓的建築，原則上是2棟至3棟，每戶1房至3房，室內空間10坪至30坪，工程總經費約新台幣15億元。

台南市政府都市發展局長莊德樑表示，此案是台南市政府自行興建公營住宅的首例，日前已和仲觀聯合建築師事務所簽約設計，將採通用設計，且計畫取得綠建築、智慧建築及無障礙建築標章。

莊德樑說，此案預定110年初動工，112年完工，預期可提供約350戶公營住宅，並導入循環經濟設計概念，未來還有商業與社福空間，創造多元互動的生活環境，公營住宅只租不賣。

另外，市府也已規劃平實營區、精忠二村、二空新村等公辦都更案招商，其中公益性設施回饋取得公營住宅580戶，預定110年陸續動工，提供市民優質的社會住宅。