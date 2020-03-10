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「我想看女兒」！受新冠肺炎影響封院 母求疫情快解除

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市北區開基玉皇宮捐助植物人尿布經費給創世基金會台南分院，創世也將舉辦祈福台灣繪畫比賽，希望藉此喚起大眾對植物人無聲的需求。記者鄭維真／攝影
台南市北區開基玉皇宮捐助植物人尿布經費給創世基金會台南分院，創世也將舉辦祈福台灣繪畫比賽，希望藉此喚起大眾對植物人無聲的需求。記者鄭維真／攝影

新冠肺炎肆虐全球，為避免受疫情衝擊，部分社福照護機構封院防杜群聚感染，一名母親原本每天都會到創世基金會台南分院看年幼的女兒，但過年後已無法進到院內看她，「我好想女兒啊」，現在只求疫情快結束，讓她們母女倆能早日再見面。

過年前流感、過年後新冠肺炎疫情升溫，創世基金會台南分院以謹慎為考量，在年後採封院措施，禁止家屬與患者見面，避免院內60名植物人受感染。一名母親原本每天下班後都會來看在院內受照護的女兒，但從封院後，她無法再與女兒見面，不過她仍會拿被子、聖經等給院內人員，把母親的愛送到女兒身邊。

除了封院之外，創世基金會台南分院許多募集經費的活動都延期舉辦，平均每年要用掉24萬片尿布，約要240萬的尿布經費恐出現缺口。

創世基金會台南分院長孫淑媛說，原本打算在5月舉辦的園遊會、6月的孩童唱票活動都已延期，加上部分企業也受疫情衝擊，只能設法另謀尿布經費，預計3月20日到4月30日舉辦國中小「祈福台灣繪畫比賽」，將在繪圖紙上附上捐款網站的QRcode，喚起大眾正視植物人無聲的需求。

由於原本募款活動都取消，孫淑媛表示，之後可能會考慮進行乾麵、肥皂等義賣活動，鼓勵大家小額捐款。今天台南市北區開基玉皇宮捐助5萬元作為植物人尿布經費，希望在疫情影響的情況下拋磚引玉，幫助弱勢。

台南市北區開基玉皇宮捐助植物人尿布經費給創世基金會台南分院，創世也將舉辦祈福台灣繪畫比賽，希望藉此喚起大眾對植物人無聲的需求。記者鄭維真／攝影
台南市北區開基玉皇宮捐助植物人尿布經費給創世基金會台南分院，創世也將舉辦祈福台灣繪畫比賽，希望藉此喚起大眾對植物人無聲的需求。記者鄭維真／攝影

疫情 新冠肺炎

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