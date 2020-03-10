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雲林縣中小學運動會今天照常舉行 取消開閉幕儀式

聯合報 / 記者李京昇/雲林縣即時報導
雲林縣中小學運動會今天登場，有來自169所高中、國中小學共1500多位學生參賽。記者李京昇／攝影
雲林縣中小學運動會今天登場，有來自169所高中、國中小學共1500多位學生參賽。記者李京昇／攝影

雲林縣中小學運動會今天起至3月12日為期三天照常進行，不過因應新型冠狀病毒疫情，取消開閉幕儀式，並進行出入體溫檢測及相關消毒作業，各項田徑賽事採分流模式照常舉辦。

雲林縣府教育處體健科長賴信喜說，中小學運動會今天起在斗南田徑場舉辦，主要比賽項目為田徑競賽，共有1500多位學生報名參賽，參賽的包括高中、國中與小學共有169所縣內學校。

他表示，中小學運動會攸關之後的全中運、全小運的選手代表選拔，因此為期三天的雲林中小學運動會如期舉行，並提高相關防疫措施，包括量體溫、酒精消毒，還有館內廁所、競賽器具等也都有消毒。

賴信喜提到，為避免群聚或是密閉空間，除選手們會分流比賽，也將休息室都移動到體育館看台旁，讓所有參賽選手和陪同的親友盡量在戶外活動。

家住虎尾鎮的陳姓家長說，他的小孩這次比200公尺、400公尺還有接力賽，疫情雖嚴重但他認為，孩子多運動增強抵抗力是好事，主辦和衛生單位有做好基本防疫措施，不會太擔心。

也有家長表示，避免太多接觸，她跟孩子在休息時候，盡量會跟其他人保持距離，並自備毛巾、保溫瓶、口罩還有乾洗手液，雖然都在戶外比賽，但也不能輕忽。

雲林縣中小學運動會今天起至3月12日為期三天照常進行，因應新型冠狀病毒疫情，取消開閉幕儀式，並進行出入體溫檢測。記者李京昇／攝影
雲林縣中小學運動會今天起至3月12日為期三天照常進行，因應新型冠狀病毒疫情，取消開閉幕儀式，並進行出入體溫檢測。記者李京昇／攝影

學運 疫情 口罩

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