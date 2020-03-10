新營高中退休美術老師葉敏瑞開展 36件作品展功力

台南市政府文化局新營文化中心即日起至本月22日推出「與畫同行─葉敏瑞水彩畫個展」，80歲葉敏瑞是國立新營高中退休美術老師，還成立「台南市新營美術學會」這次共展出36件作品，展現不凡畫功。

新營文化中心說，葉敏瑞以水彩畫見長，寫意清新筆法、樸實細膩情感，發展出獨樹一幟自我風格。創作題材多取自日常中隨處可見風景，著墨在嘉南平原四季風光，透過畫筆揮灑對這片鄉土熱愛，處處表現大地之美與人文關懷。

葉敏瑞退休後仍持續創作，自述：「希望自己的作品能讓人心曠神怡、忘卻煩憂，這就是我在這條漫長的繪畫路上唯一的祈望」。