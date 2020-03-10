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香港犬隻檢出新冠病毒 雲林縣府：呼籲飼主勿過度恐慌

聯合報 / 記者李京昇/雲林縣即時報導
香港近來犬隻檢出新型冠狀病毒，雲林縣府呼籲飼主勿過度恐慌。圖／雲林縣府提供
香港近來犬隻檢出新型冠狀病毒，雲林縣府呼籲飼主勿過度恐慌。圖／雲林縣府提供

近期香港犬隻檢出新型冠狀病毒，引發討論，雲林縣府動植物防疫所表示，依據世界動物衛生組織發布，無數據證明犬貓是新型冠狀病毒傳染人的來源，也沒有犬貓感染新型冠病毒的證據，因此呼籲飼主勿過度恐慌。

雲林縣動植物防疫所指出，農委會日前與地方政府召開研商措施時，提到無犬貓可感染及傳播新型冠病毒證據，對於確診個案家中所飼養犬、貓，比照居家隔離者不外出，並由照顧者自主觀察犬貓健康狀況，避免親密接觸。

照顧及接觸犬貓前後，也該用肥皂及清水洗手，並避免家中寵物與確診個案者接觸，如果犬貓有出現生病現象，建議採行零接觸的通訊，或視訊方式聯繫平時診療犬貓的獸醫師診斷。

雲林縣動植物防疫所強調，香港犬隻採驗樣本呈現弱陽性反映，顯示該犬屬低程度汙染病毒，世界動物衛生組織也解釋，該犬隻是「污染」而非「感染」，兩者是不同，對於存在於環境中的病毒，與之接觸的動物都有可能遭病毒「污染」。

防疫所再呼籲，民眾勿因惶恐而棄養犬貓「應尊重生命、負起飼主責任」，棄養犬貓行為是違反動物保護法第29條規定，可處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

獸醫師 香港 新型冠狀病毒

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