嘉義版曼哈頓懸日又來了 別錯過今天最佳拍攝時間

嘉義市政府今天指出，眾所矚目的嘉義版「曼哈頓懸日」即日起到3月12號在嘉義市登場，最佳拍攝時段落在傍晚大約5點30分到6點前後，屆時將會有來自各地的攝影高手及粉絲前來朝聖，請民眾不要錯過

中央氣象局預測，懸日最佳觀賞路段與時間是在民族路（文化路以西） ，今天觀賞時間大約落在下午5點44分至6點04分間，在無雲遮蔽下將可觀看到懸日景象，但須留意下雨。

嘉義市棋盤式的街道分布和紐約曼哈頓相似，創造觀測懸日美景的絕佳位置，夕陽落下時正好落在街景建物的正中間，進而沒入地平線而聲名大噪，許多專業攝影師都不會錯過。

攝影師洪年宏說，拍攝懸日的黃金時間很短暫，因太陽落下的速度快，整體能夠拍攝的時間不到20分鐘，因此建議若是持手機進行拍攝．記得將手機的焦點對在太陽與建築物之間，或是直接對準太陽，並提高亮度，便可拍下經典懸日，若手持單眼長鏡頭相機，透過專業鏡頭壓縮的效果，便可以將太陽拍成一顆「大蛋黃」。

洪年宏指出，垂楊路天橋、中山路噴水圓環、嘉義市民族路（文化路以西）等向來是民眾拍攝懸日的最佳地點，很多攝影達人都集中在垂楊路天橋上拍攝，會選擇東西向道路上拍攝，讓太陽可以和街道在同一條線上，如此便可產生絕美懸日的景致。

市府指出，許多民眾為了搶拍在街道上，導致險象環生，民眾為了自身的安全及避免影響到交通秩序，建議可在路廊或天橋上拍攝，避免不小心成為「馬路三寶」。